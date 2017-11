UNA VITA / Anticipazioni 10 novembre: Teresa chiede aiuto a Mauro: le sue sono solo allucinazioni?

Anticipazioni Una Vita, puntata 10 novembre: Mauro non crede a Teresa, quando gli rivela di avere visto Teresa in piedi, al fianco del suo letto. Sono state solo allucinazioni?

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Non ci sarà proprio da annoiarsi nella puntata di Una Vita che andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, Mauro obbligherà Cayetana a fargli strada e a permettergli di entrare nell'appartamento di Acacias 38 per vedere Teresa. Per raggiungere il suo obiettivo, il poliziotto non rinuncerà ad usare le maniere forti ovvero puntare contro alla sua rivale una pistola! Solo così potrà finalmente vedere la sua amata dopo numerosi tentativi andati a vuoto ma si troverà davanti ad una donna sconvolta: la mestra annuncerà a lui e a Cayetana quanto accaduto solo pochi minuti prima con Humilidad. Quest'ultima si trovava davanti a lei con una siringa in mano e sembrava pronta a farle del male. E, ad aggiungere problemi a problemi, ci sarà anche la consapevolezza che Humilidad era in piedi vicino al letto: com'è possibile che ciò si accaduto se la donna è inferma da tempo?

Una Vita: Mauro non crede alle parole di Teresa

Mauro ha lottato a lungo pur di entrare nell'appartamento di Cayetana e confrontarsi con Teresa. Nella puntata di Una Vita di oggi raggiungerà finalmente il suo scopo anche se resterà visibilmente deluso dalle parole dell'amata: la maestra parlerà di Humilidad, ritenendola una donna pericolosa e bugiarda ma il poliziotto non le crederà. Sarà convinto, infatti, che la moglie non possa essere arrivata a tanto e si dirà certo che Teresa si sia trovata in preda alle allucinazioni a causa della sua malattia. Quale versione dei fatti sarà corretta? Mentre a casa di Cayetana si consumerà un faccia a faccia decisivo, gli altri vicini di casa si prepareranno a irrompere a casa Hildalgo per una festa a sorpresa: penseranno che Rosina si trovi al suo interno sola e triste, ma mai potranno sospettare che in realtà lei si troverà felice e innamorata con il suo Liberto dopo avere trascorso con lui i primi momenti di passione.

