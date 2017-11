UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma contro Tina Cipollari e Giorgio, il pubblico è con lei (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: è sempre più accesa la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra la dama e l'opinionista la pace è ancora lontana.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

La rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari aumenta sempre di più. La dama e la bionda opinionista del trono over di Uomini e Donne, infatti, continuano a lanciarsi accuse e frecciatine. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over è stata Gemma a puntare il dito contro Tina. Da un anno a questa parte, la Cipollari non fa altro che attaccare Gemma e difendere Giorgio. Secondo la dama, dietro l’atteggiamento della bionda opinionista ci sarebbe un motivo ben preciso. Gemma, infatti, è convinta che tra Tina e Giorgio ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Sia la Cipollari che il Manetti hanno negato ma il pubblico del trono over sembra sia d’accordo con Gemma, almeno per quanto riguarda il trattamento di favore che la Cipollari riserva al cavaliere. Tra Tina e Giorgio, dunque, c’è davvero una bella e sana amicizia? A quanto pare sì anche se il loro rapporto continua a provocare la gelosia di Gemma che, pur non ammettendolo a parole, baciando Giorgio, ha ammesso di provare ancora un forte interesse per lui.

I MOTIVI DELLA RIVALITA’ TRA GEMMA E TINA

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari la pace non scoppierà mai. La dama e l’opinionista del trono over di Uomini e donne si sono lanciate spesso frecciatine, ma quali sono i motivi dell’astio tra la dama e la bionda opinionista? A svelarli è stata la stessa Tina che, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato di non condividere nulla dell’atteggiamento di Gemma. “Gemma va ripetendo da anni che cerca l'anima gemella, ma sarebbe il caso che cambiasse modo di fare. Sta diventando lo zerbino d'Italia. Lei non è selettiva e accetta il corteggiamento di qualunque uomo. Pensa che, quest'anno, in appena due mesi di trasmissione, Gemma si è già fidanzata con quattro persone. Nemmeno una ventenne si comporterebbe così!”. Da parte sua, la Galgani ha spesso dichiarato di soffrire molto gli attacchi che riceve e di considerare le sue offese assolutamente gratuite. “Sono stanca dei suoi atteggiamenti – ha fatto sapere a “Vero” - Non sono il suo pungiball. Se ha bisogno di sfogarsi, vada in palestra! E la smetta di farlo con me. Ha perso la neutralità nei suoi giudizi. In quello studio dovrebbe esprimere delle opinioni, non emettere sentenze”.

