UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Nilufar, Sara Affi Fella e Nicolò hanno corteggiatori vip (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: tanti volti noti tra le corteggiatrici e i corteggiatori di Nicolò Brigante, Nilufar Addati e Sara Affi Fella.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati

Grandi cambiamenti nel trono classico di Uomini e Donne nel corso dell’ultima registrazione. Con Alex Migliorini che ha concluso la sua avventura nel programma di Maria De Filippi scegliendo Alessandro D’Amico, la redazione ha scelto tre nuovi tronisti che sono stati presentati già al pubblico. Il nuovo tronista è il siciliano Nicolò Brigante che cerca una donna che affettuosa e determinata. Le due nuove troniste, invece, sono entrambe conosciute. La prima è l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano, Nilufar Addati che cerca un uomo che la rispetti, che la protegga e la faccia sentire al sicuro; la seconda, invece, è stata una protagonista di Temptation Island 2017 ovvero Sara Affi Fella che, dopo aver chiuso la sua lunga storia con Nicola Panico, ha deciso di provare a cercare l’amore in tv. La presentazione dei nuovi tronisti ha fatto torcere il naso al pubblico di Uomini e Donne, ancora una volta deluso per vedere sulle famose poltrone rosse sempre volti già noti. Anche tra i corteggiatori e le corteggiatrici, però, ci sono molti nomi che il pubblico ha già visto. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi sveliamo tutto.

TUTTI I VOLTI NOTI TRA I CORTEGGIATORI E LE CORTEGGIATRICI

Sono tanti i volti noti che si sono presentati nello studio del trono classico di Uomini e Donne per conoscere le troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Il più conosciuto è sicuramente Kevin Ishebabi, concorrente dell’ultima edizione non vip del Grande Fratello. All’interno della casa, Kevin s’innamorò di Jessica Vella con cui, però, la storia è finita da diversi mesi. In passato, Kevin si era anche proposto per il trono come il primo tronista di colore. La sua avventura alla corte di Maria De Filippi, però, inizia come corteggiatore. Sarà il primo passo verso il trono? Il secondo volto noto è quello di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Ludovica Valli. Dopo quell’esperienza, Lorenzo ha avuto due storie: una con l’ex pretendente di Aldo Palmeri, Nicole Biondi, e l’altra con la modella torinese Alessandra Pepe. Tornato single, ha deciso di riprovare a trovare l’amore in tv. Il terzo volto noto tra i corteggiatori di Sara e Nilufar, infine, è quello di Andrea, tentatore di Temptation Island 2017. La sua avventura come tentatore, però, è finita subito. Tra le corteggiatrici di Nicolò Brigante, invece, spunta il nome di Valeria Vassallo, ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island. Single da tempo dopo la fine della sua storia con Roberto Ranieri, Valeria vuole trovare un uomo con cui vivere una favola d’amore. Nicolò sarà quello giusto?

