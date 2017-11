Umberto Smaila e Nadia Visintainer/ Il successo di Colpo Grosso e le ragazze Cin Cin (Matrix Chiambretti)

Umberto Smaila e Nadia Visintainer tra gli ospiti della nuova di Matrix Chiambretti, programma condotto da Piero Chiambretti in onda oggi venerdì 10 novembre 2017 su Canale Cinque a partire dalle 23.30. Il noto cabarettista e l'ex ragazza "cin cin" parleranno del grande successo di Colpo Grosso, una delle trasmissioni cult degli anni Ottanta, che festeggia quest’anno i trenta anni dal suo esordio. In onda in seconda serata sulla rete Italia 7 (gestita da Fininvest fino al 1998) per cinque stagioni dal 1987 al 1992, Colpo Grosso è stato condotto dallo stesso Umberto Smaila ed è stato al centro del dibattito dell'opinione pubblica a causa dei contenuti del programma: un game show ambientato in un casinò arricchito dalla presenza di ragazze che durante ogni puntata proponevano degli strip tease. Nonostante le numerose critiche, ha ottenuto un successo strepitoso, con picchi di share superiori ai 2 milioni di telespettatori. La sua popolarità è rimasta intatta anche dopo la chiusura del programma, con le numerose repliche trasmesse su emittenti regionali e non, come Mediaset Happy Channel (dal 1998 al 2005) e Mediaset Extra (dal 2015).

COLPO GROSSO, IL PENTIMENTO DI UMBERTO SMAILA

Nonostante il grandissimo successo ottenuto con Colpo Grosso, Umberto Smaila ha recentemente dichiarato che, se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo, non lo rifarebbe. Ecco le sue parole ai microfoni de Il Giornale OFF: "Forse, dicendo una cosa che non ho mai detto fino in fondo, perché non mi è mai stata posta la domanda in questi termini, avrei contato fino a 100 prima di accettare di fare "Colpo grosso"". Un rimpianto, più che altro, legato al percorso lavorativo successivo: "Forse la mia carriera avrebbe avuto una svolta diversa". Una carriera, quella da cabarettista, condivisa anche con gli amici Jerry Calà, Franco Oppini, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby, con i quali ha composto il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli.. Anche se il percorso da solista non l'ha lasciato: "All'epoca (anni Novanta, ndr) non avrei mai pensato di fare la carriera da solo: l'idea di farla con i miei amici mi dava gioia ed energia. Ed è la stessa cosa che rifarei oggi: rifarei quel "gruppo di lavoro".

IL LIBRO DI NADIA VISINTAINER

Nadia Visintainer rimarrà nella storia per la sua partecipazione a Colpo Grosso, da ragazza Cin Cin. Una carriera che l’ha vista partire dal mondo della musica, con esibizioni nel corso degli anni con artisti del calibro di Sting. Con il programma di Italia 7 però è stata protagonista di uno dei momenti più importanti della tv italiana. Per ripercorrere quel momento della sua vita, Nadia Visintaier ha pubblicato nel 2016 il libro: “Piacere, sono quella di colpo grosso - Avventure semiserie di una ragazza Cin Cin”, in cui racconta la sua esperienza. Intervistata da La Nazione, la Visintaier ha commentato l'essere un desiderio per centinaia di uomini italiani da ragazza cin cin: "Certo, eravamo viste come donne senza moralità dall’italietta ipocrita. Figuriamoci, una di noi, adesso, si occupa persino di un istituto per bambini disabili. Nessuna di noi è stata l’amante del politico importante di turno. E io non rinnego certo la scelta di aver partecipato al programma. Tra l’altro, la presenza a Colpo Grosso ha determinato la fine della mia carriera come modella".

