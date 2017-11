Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Mattia, Vittoria e l'agenzia, arriva la batosta!(10 novembre)

Uomini e Donne, oggi 10 novembre 2017 in onda il trono classico. Sabrina Ghio perdona Nicolò Fabbri; batosta per Mattia Marciano e Vittoria Deganello!

10 novembre 2017 Anna Montesano

Vittoria Deganello e Mattia Marciano

Nuova puntata ricca di sorprese quella di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5. Si continua con il Trono Classico e si riparte con le esterne di Sabrina Ghio che ritrova Nicolò Fabbri. Il ragazzo la aspetta a Castel Sant’Angelo alla vista della tronista si inginocchia e le chiede scusa con un cartello e tanti palloncini, lei si trattiene poi però lo abbraccia così i due ritrovano la perduta complicità. Va in onda anche l'esterna con l'altro Nicolò, i due scherzano e arriva anche un bacio a stampo ma dopo riemergono le reciproche diffidenze e Sabrina lascia l'esterna e il corteggiatore spazientita. Bene invece l'esterna con Fabrizio.

ANCORA PROBLEMI PER VITTORIA

Tornati in studio però si torna alla verifica che Gianni Sperti stava facendo sul cellulare di Vittoria Deganello, l'opinionista svela di non aver trovato numeri sospetti o chat, però sa che ha contatti con la stessa agenzia di Mattia, Vittoria nega e chiede che Gianni chiami in diretta la fonte, Mattia dichiara che se fosse vero sarebbe un colpo anche per lui. Gianni allora chiama, la persona conferma ma non vuole intervenire in diretta. C'è tempo per l'esterna di Alex con Alessandro e per le perplessità di Mario Serpa sul corteggiatore prima di tornare sull'argomenti Vittoria e agenzia. Le perplessità in studio sono davvero tanto, la tensione sale e le accuse verso la corteggiatrice si fanno duri tanto che lei continua a dichiararsi estranea a tutti quello che è stato detto e allora che chiedono di querelare la persona che ha dichiarato che fa parte dell'agenzia di Mattia.

