Vittoria Deganello/ Uomini e donne, la corteggiatrice sotto accusa: "Devo mandarti via dallo studio"

Nuove liti e discussioni nella nuova puntata del trono classico dove continuerà il discorso Vittoria Deganello e Mattia Marciano: il telefono della corteggiatrice sotto controllo?

10 novembre 2017

Vittoria Deganello, Uomini e donne

Uomini e donne e il trono classico chiudono in bellezza la settimana con la regina delle polemiche, la stessa che ha portato Mattia Marciano a scegliere Vittoria Deganello lontano dallo studio, in esterna. Il clima è ormai ostile anche se, in realtà, lo è stato sin dall'inizio, ma adesso le cose stanno peggiorando e oggi toccheranno il fondo con Vittoria Deganello ancora sotto accusa da parte degli opinionisti e della stessa conduttrice. Sarà proprio a quel punto che Gianni Sperti si dirà pronto a controllare il telefono di Vittoria per scoprire se al suo interno sono custoditi strani messaggi dei due o se, peggio ancora, ci sia il numero di telefono di Mattia sotto il nome di tronista o altro nome. Proprio quando la corteggiatrice andrà a prendere il telefono sarà Maria De Filippi a prendere la parola: "Devo mandarti via dallo studio se fosse tutto vero".

VITTORIA SOTTO ACCUSA, PROVERÀ LA SUA INNOCENZA?

Vittoria Deganello continua a giurare che lei e Mattia non si sentono fuori dal programma e che non sono d'accordo anche se la stessa Maria De Filippi sembra un po' sospettosa per via delle reazioni della corteggiatrice. Perché stare lì e aspettare che Mattia decida se non lo si vuole fare? Le domande continua e la corteggiatrice risponde come può a tutti ma il fatto del telefono e della sua uscita in lacrime dietro le quinte, spingerà il tronista a cambiare atteggiamento e a scegliere. I fan del programma non sono molto felici del trattamento riservato ai due piccioncini anche se c'è già chi ha notato il modo di fare molto diverso di Mattia dalla versione corteggiatore a quella del tronista. Cos'altro succederà oggi in studio?

