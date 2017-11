X Factor 2017 Ed. 11/ Eliminato e pagelle terza puntata live show (9 novembre)

X Factor 2017, top e flop della terza puntata live show del 9 novembre, alla fine della quale sono stati eliminati Sam & Stenn. Salvi i Ros. Brutto momento per Manuel Agnelli

10 novembre 2017 Bruno Zampetti

X Factor 2017

X FACTOR 2017, I TOP E I FLOP DELLA TERZA PUNTATA

La terza puntata live di X Factor 2017 ha visto eliminati Stam & Stenn, che hanno perso al televoto finale contro i Ros. Dunque anche Manuel Agnelli è rimasto con due soli concorrenti e chi può al momento gioire è Mara Maionchi, la sola giudice che ha ancora tutti i suoi talenti in gara. Vedremo se riuscirà a mantenere questo grosso vantaggio anche nella prossima puntata, l’ultima prima degli inediti. Vediamo ora i top e i flop di questa serata. Tra i primi va nominato senz’altro Enrico Nigiotti: si vede che il pezzo (“Il mio nemico”) gli piace e con l’esibizione si riscatta rispetto alle due precedenti puntate live. Bravo anche Andrea Radice: la sua voce si adatta bene al brano che Mara Maionchi gli ha affidato e i suoi movimenti sul palco sono convincenti. Infine una menzione per Gabriele Esposito: finalmente privato dello strumento a corde riesce a riscattarsi, anche se dovrà ancora migliorare.

Tra i flop finisce Samuel Storm: non è sembrato totalmente a suo agio con il pezzo di Frank Ocean (“Super Rich Kids”), ma ciò non toglie che la forza della sua voce sia venuta fuori ancora una volta. Male Sem & Stenn: la loro esibizione non è stata male, ma qualcosa non va nell’intonazione della voce. Se non fossero usciti avrebbero avuto probabilmente modo di migliorare Infine Rita Bellanza: esibizione non convincente, è parsa un po’ in difficoltà. Come pure Levante nel difenderla.

