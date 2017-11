ALESSIA MACARI E' LADY GAGA/ Video, si sbizzarrirà con trucchi e vestiti (Tale e Quale show 2017)

Alessia Macari, la bella ciociara-irlandese nella prossima puntata di Rai, in onda l'11 novembre 2017. 1 sarà Lady Gaga. Riuscirà ad imitarla?

11 novembre 2017 Francesco Agostini

Alessia Macari (Facebook)

Sabato sera a Tale e Quale Show sarà una grande serata. Tra i vari concorrenti impegnati nelle tante (difficili) imitazioni, potremo ammirare anche la bellissima Alessia Macari, che per l'occasione sarà nientemeno che Lady Gaga. La cantante dalle chiare origini italiane, infatti, non è assolutamente semplice da imitare vista la sua vocalità complessa e il suo modo eccentrico di muoversi sul palcoscenico. Alessia Macari dovrà fare riferimento a tutte le sue doti di performer se vorrà riuscire ad essere credibile e conquistare il pubblico di Rai 1. La giovane ventiquattrenne nativa di Dublino si sta comportando benissimo all'interno dello show, con imitazioni davvero azzeccate e competenti. Una delle più credibili è stata quella della cantante nostrana Alexia che, da un punto di vista fisico presenta anche una certa somiglianza: entrambe hanno i capelli mori e hanno un fisico piuttosto minuto. Vedremo quindi se Alessia Macari sarà in grado di imitare la stravagante ed eccentrica Lady Gaga. Una cosa comunque è certa: sul trucco e sui vestiti ci sarà davvero da sbizzarrirsi!

ALESSIA MACARI, UNA CIOCIARA DI DUBLINO

Alessia Macari, per chi non lo sapesse, è originaria di Dublino. Per sua stessa ammissione è nata e cresciuta in Irlanda. La sua carriera nel mondo della televisione, infatti, comincia proprio da lì: ha partecipato al reality show 'Away with a stranger', un format irlandese, per poi dirigersi verso la Grecia con un un altro documentario-reality che è stato trasmesso sempre dalla tv irlandese. E' però in Italia che la sua carriera decolla, grazie ad una serie di concorsi di bellezza: la Macari è stata notata dallo staff di 'Avanti un altro!' ed è stata immediatamente presa per partecipare allo show di Paolo Bonolis. Qui entrava ed usciva dallo studio cantando la canzone ciociara 'Quan'è bellu lu primm'ammore', sottolineando proprio le sue origini ciocare facilmente rintracciabili nell'accento marcato. Il concorso di bellezza, quindi, è alla base di una carriera che ha preso velocemente il volo con una trasmissione televisiva dopo l'altra e che adesso l'ha vista approdare sul piccolo schermo di Rai 1. Riuscirà Alessia Macari a vincere anche questo format televisivo dopo il Grande Fratello Vip?

IL FIDANZAMENTO

Come accennavamo in precedenza, Alessia Macari ha anche partecipato e vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip. Come spesso accade per questo particolare reality, comunque, definirla 'vip' è stato piuttosto un azzardo visto che l'anno scorso la Macari non aveva affatto la visibilità che ha adesso. Partecipando anche a Tale e Quale Show il pubblico si è lentamente affezionato a questa ragazza dai modi semplici e dalla bellezza cristallina. Affezionato a tal punto che anche a sua vita privata è diventata oggetto di gossip e di attenzioni. E' di pochi giorni fa la notizia secondo cui la bella concorrente di Rai 1 si sarebbe fidanzata ufficialmente, con tanto di anello.

Il fortunato è un calciatore del Crotone, Oliver Kragl. I due hanno postato una foto insieme in una cena romantica, con un grande tavolo bianco a forma di cuore con sopra una miriade di petali di rose. La Macari si avvicina a grandi falcate verso il matrimonio, quindi, spezzando il cuore di tutti quei followers che ammirano le sue foto succinte e provocanti, che non sono pochi. Auguri, quindi, ai futuri sposi.

© Riproduzione Riservata.