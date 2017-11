ANNALISA MINETTI È LIZA MINNELLI/ In lizza per la vittoria finale (Tale e Quale Show)

Ottava puntata di Tale e Quale Show, la cantante Annalisa Minetti dopo aver vestito i panni di Lara Fabian questa sera si trasformerà nelle celeberrima Liza Minnelli.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show

NEI PANNI DI LIZA MINNELLI

Nella prima serata di Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento di Tale e Quale Show prima del consueto torneo a cui prenderanno parte i migliori sei di questa stagione ed i migliori sei di quella precedente. Tra i più seri candidati al successo finale c’è senza dubbio Annalisa Minetti che dopo aver interpretato la scorsa settimana Lara Fabian, questa sera è chiamata a trasformarsi in una vera icona della musica internazionale come Liza Minnelli. Secondo le anticipazioni, la Minetti dovrà imitare la Minnelli nella storica performance offerta per il brano Theme from New York New York. Una canzone scritta appositamente per la colonna sonora dell’omonimo film diretto nel 1977 da Martin Scorsese e che vide nel cast per l’appunto una magnifica Liza Minnelli al fianco di un altro mostro sacro del cinema come Robert De Niro.

ANNALISA MINETTI A 15 PUNTI DAL PRIMATO

Nella precedente puntata di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti ha interpretato la cantante Lara Fabian sulle note di una delle sue canzoni più amate ed apprezzate: Adagio. Una perfomance in linea con le altre offerte dalla Minetti nel corso di questa edizione di Tale e Quale Show, dove si è potuta apprezzare una straordinaria voce molto simile a quella della Fabian ma che in alcuni passaggi è però apparsa più potente. L’esibizione è piaciuta al pubblico ma anche alla giuria con Enrico Montesano che l’ha premiata con 12 punti mentre Christian De Sica e Loretta Goggi si sono trovati d’accordo nell’inserirla al terzo posto con 14 punti a testa per un totale di 40 a cui però non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase della votazione. Alla fine è stato soltanto quinto posto ma nella classifica generale la Minetti è seconda con 358 punti a quindici di distanza da Marco Carta. Per rivedere la performance della Minetti nelle vesti di Lara Fabian clicca qui.

