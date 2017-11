Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / Un regalo speciale per il compleanno dell'argentino (GF VIP 2)

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, il flirt al Grande Fratello Vip 2 si trasformerà presto in relazione? Intanto la showgirl ha sorpreso l'argentino con un regalo molto speciale

11 novembre 2017 Anna Montesano

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Questa nuova giornata nella casa più spiata d'Italia inizia con un regalo molto speciale e, soprattutto, davvero apprezzato dall'argentino che oggi festeggia il suo compleanno. A pochi minuti dalla mezzanotte, Aida ha infatti voluto fare un dono a Jeremias: la venezuelana ha fatto stendere il fratello di Cecilia per fargli un bel massaggio. Tra i due è poi iniziata una conversazione partita proprio da Jeremias che ha iniziato a stuzzicare Aida chiedendole il suo stato d'animo dopo quello che è accaduto nel corso della puntata di lunedì scorso e poi in settimana con l'aereo del fidanzato. Jeremias le ha infatti chiesto se pensa ancora molto al suo fidanzato Geppy e ai suoi gesti degli ultimi giorni e Aida ha dichiarato di pensarci meno rispetto a quelche giorno fa e di avere la situazione chiare al 99%.

NUOVI AVVICINAMENTI NELLA CASA

Tra Aida e Jeremias la complicità non manca eppure sembra che la Yespica attendi di avere un confronto col fidanzato Giuseppe Lama che, dopo averla lasciata in diretta lunedì, le ha inviato un aereo con un messaggio d'amore. Molto più sicuro dei suoi sentimenti per Aida è invece Jeremias, che in un recente confessionale ha dichiarato: “C’è un’attrazione tra me e Aida… gliel’ho fatto capire, io con lei non voglio essere amico! - e ancora - Abbiamo iniziato sempre scherzando, ma oggi mi rendo conto che mi succedono delle cose con lei e faccio sempre più fatica a starle vicino facendo credere che sia un’amicizia!“.

