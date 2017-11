BELEN RODRIGUEZ / La showgirl cambia idea su Cristiano Malgioglio: "Oltre ai personaggi c'è di più"

Belen Rodriguez ha cambiato idea su Cristiano Malgioglio, concorrente del Grande Fratello Vip 2 insieme a Jeremias e Cecilia. Positivi i commenti anche su Aida Yespica.

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez segue costantemente i movimenti dei fratelli Jeremias e Cecilia, concorrenti del Grande Fratello Vip 2. La conduttrice di Tu sì que vales ha quindi la possibilità di conoscere meglio anche gli altri gieffini, cambiando anche idea su qualcuno di loro dopo un inizio abbastanza complicato. È questo il caso di Cristiano Malgiaglio, contro il quale qualche settimana fa la showgirl argentina aveva espresso critiche molto forti: "Cristiano Malgiolgio non mi piace. Perché per me non è una bella persona. Non mi piace perché per me pretende rispetto, ma non dà rispetto. Io lo ucciderei. Se stavo nella casa lo uccidevo, lo lanciavo dalla finestra". Seguire costantemente i movimenti del paroliere deve avere convinto Belen che dietro al personaggio e ai suoi primi pubblici proclami c'è dell'altro. Ecco dunque che qualche ora fa, la modella ha deciso di fare un passo indietro, affermando di essersi ricreduta sul Malgioglio nazionale.

Belen Rodriguez cambia idea su Cristiano Malgioglio

Facendo un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, Belen Rodriguez ha espresso su Instagram un nuovo punto di vista riguardo Cristiano Malgioglio e Aida Yespica (sempre più vicina sentimentalmente a Jeremias Rodriguez). Ha infatti scritto: "È bello vedere il Grande Fratello perché escono le vere anime delle persone, è un meccanismo forte che può sembrare superficiale inizialmente ma poi è una vera e propria seduta psicologica, o peggio. E devo dire che mi sono ricreduta su Cristiano Malgioglio, sentire la propria fragilità, avere la capacità di crollare raccontando le proprie difficoltà vi rende umani, ecco... Oltre ai personaggi c'è di più. Stesso identico discorso per Aida, ieri mi ha fatto emozionare. Bravi!!!". Dunque Belen si sarebbe resa conto di avere commesso un grave errore nei confronti del paroliere, anche se molti dei suoi haters non sono affatto convinti delle sue vere intenzioni: considerando che le fan Giulia De Lellis voteranno contro Malgioglio, è questo un modo per tentare di risollevare le sue sorti, rivolgendo una frecciatina alla ex corteggiatrice?

