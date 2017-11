BENEDETTA MAZZA E' DIANA ROSS/ Video, impresa quasi impossibile? (Tale e Quale show)

Benedetta Mazza, la ballerina e showgirl sabato sera a Tale e Quale Show imiterà la cantante internazionale Diana Ross. Riuscirà ad essere credibile?

A Tale e Quale Show l'11 novembre 2017 sarà una puntata di grande qualità. Tra le varie concorrenti in gara ci sarà anche Benedetta Mazza, che senza ombra di dubbio ambisce alla vittoria finale vista la sua eccelsa qualità di cantante e imitatrice. Sabato sera Benedetta Mazza imiterà la grande cantante internazionale Diana Ross, un vero e proprio punto di riferimento per la musica leggera di tutto il mondo. Il trucco dovrà certamente fare la sua bella parte, però: Diana Ross è una cantante di colore, mentre Benedetta Mazza è una bellezza italica nordica, con i capelli color biondo platino. Questo significa, a tutti gli effetti, che i truccatori di scena di Rai 1 dovranno fare davvero un bel lavoro per portarla a una somiglianza quantomeno credibile. Per ciò che concerne la vocalità, poi, l'impresa sarà ancora più ardua. Diana Ross è una colonna della musica internazionale, è un'artista abituata ad incidere dischi dagli anni settanta. Riuscire a imitarla non sarà certo facile per lei: dovrà impegnarsi al massimo se vorrà ottenere un risultato quantomeno credibile e veritiero.

BENEDETTA MAZZA, LA STORIA CON MATTEO BRANCIAMORE

Benedetta Mazza è una delle concorrenti di punta di Tale e Quale Show e le sue imitazioni l'hanno certamente messa al centro dell'attenzione dei media e del pubblico italiano. Attenzione che, però, non è in fondo mai scemata per l'ex concorrente di Miss Italia, che più e più volte ha fatto parlare i giornali di sé con i suoi amori e le sue storie da rotocalco. La più famosa storia di passione è stata senza ombra di dubbio quella con Matteo Branciamore, lo storico protagonista della serie tv 'I Cesaroni' assieme a Claudio Amendola, Sofia Elena Ricci e Antonello Fassari. I due sono stati insieme per parecchio tempo e le cose sembravano proprio andare a gonfie vele. Come riporta il sito internet spettegola.com, Benedetta Mazza diceva così: 'Sono giovane, ma quante ragazze come me possono dire di aver trovato il loro principe azzurro?'. Una frase che certo prestava il fianco agli inevitabili scherzi del destino e al suo sarcastico ritorcersi contro. Poco tempo dopo, infatti, sia l'attore che la ballerina e presentatrice tv si sarebbero lasciati definitivamente.

PABLO OSVALDO

I motivi della rottura con Matteo Branciamore sono stati molteplici. Principalmente, però, il fattore scatenante era stato il nervosismo di lei per una situazione lavorativa alquanto complicata. Alla fine, infatti, è stata proprio Benedetta Mazza a lasciare Matteo Branciamore. Lei stessa dichiarò: 'La mia era una situazione difficile perché non lavoravo. Matteo non voleva che io tornassi a Parma e per starmi vicino mi aveva anche proposto di andare a vivere insieme. Io, però non ero della stessa idea.' I due dopo la rottura sono rimasti in rapporti tranquilli, anche se non si può dire che siano grandi amici. Dopo la storia con Matteo Branciamore, Benedetta Mazza aveva deciso di cambiare pagina per andare avanti. Nello specifico, la pagina aveva il nome di Pablo Osvaldo, ex calciatore professionista di Fiorentina e AS Roma. La passione con Osvaldo è stata autentica e travolgente e quando lui è stato ceduto ad un club argentino, lei per amore è arrivata al punto di seguirlo fin là. Poi però, come racconta il sito gossip.it, le difficoltà sono venute a galla: 'Lì conobbi tutta la sua famiglia, ma c'era una bella differenza tra sogno e realtà. Ci lasciammo senza rancori.'

