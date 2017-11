Bake Off Italia 2017 / Eliminati e pagelle: Tony continua a volta, Giustina rischia (Undicesima puntata)

Bake Off Italia 2017, i momenti più importanti della serata: un riassunto della undicesima puntata, con Luigi e Christian eliminati e Tony vincitore del grembiule blu. Tanta tensione ora

11 novembre 2017 Fabiola Granier

Cosa è successo nell'undicesima puntata

L'undicesima puntata di Bake Off Italia è dedicata al numero 7. Un numero misterioso, esoterico, che rappresenta tantissimo nella storia, nella cultura de popoli, nella religione e molto ancora. Malindi, vincitrice della scorsa puntata, ha ricevuto ben due sorprese: la prima, la visita da parte di sua mamma e il suo fidanzato, che l'hanno incontrata nel giardino consegnandole una busta, le seconda un'immunità da usare per una volta e per una sola sfida. Lei ha scelto la prima prova creativa per l'altezza della realizzazione del panettone gastronomico. Il primo concorrente ad essere a rischio eliminazione è Christian: è lui il peggio della prima sfida. E la sorte contenuta nelle sfere azzurre non lo salva: è lui il primo eliminato. Seconda sfida tecnica legata ai sette vizi capitali. questa volta dopo gli assaggi al buio è Giustina la peggiore alla fine, ma riesce a salvarsi. Per l'ultima prova wow il tema sono i colori con le loro sfumature: a vincere è Tony, che si aggiudica anche il grembiule blu. Il peggiore è invece Luigi che viene eliminato.

I momenti top e flop

Tra i momenti più belli dell'undicesima puntata di Bake Off Italia sicuramente il momento dell'abbraccio e dei baci - oltre alla tanta commozione e le lacrime - tra Malindi, vincitrice della scorsa settimana e quindi concorrente con il grembiule blu, e sua mamma e il suo fidanzato. Un momento davvero emozionante che ha fatto felice anche Benedetta, che avrebbe voluto abbracciare suo figlio. Ottimo anche il vantaggio ottenuto dalla stessa Malindi: un'immunità da usare in una delle tre sfide per evitare una possibile eliminazione: in questa puntata, infatti, sarà il destino a scegliere le sorti dei concorrenti, a rischio in ogni prova. Tanta tensione e qualche litigio tra i concorrenti: prima Luigi contro Carlo per la sfida alla torta più bella, poi Luigi contro tutti, poi ancora Benedetta che rimprovera Giustina. Complimenti di cuore a Tony che ha conquistato il grembiule blu: lui è stato il migliore di queste prove e ha conquistato meritatamente la vittoria. Sempre preciso, puntale e con ricette gustose e belle da guardare. (a cura di Fabiola Granier)

