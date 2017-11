Beautiful / Anticipazioni 11 novembre: Thomas non crede alle parole di Sally

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 novembre: Thomas non crede alle parole di Sally e cerca di convincerla a non chiudere la loro storia d'amore. Lei lo accontenterà?

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna anche questo pomeriggio su Canale 5, come già accaduto nelle ultime settimane. La soap americana potrà godere anche di una puntata più lunga rispetto al solito, andando in onda dalle ore 13:40 alle ore 14:30 quando lascerà spazio alle nuove avventure dei personaggi di Acacias 38 in Una Vita. Si ripartirà dall'incontro tra Sally e Thomas al 'Giardino': la Spectra ha deciso di dare la precedenza al futuro della sua nuova casa di moda e di porre fine alla sua relazione con il ricco rampollo Forrester. Ascolterà dunque le richieste di nonna Shirley, secondo la quale dovrà chiarire quanto prima la situazione per evitare dei problemi nel boicottaggio ai danni della Forrester Creations. Ma non tutto andrà come previsto: in effetti la rossa aspirante stilista manterrà il suo proposito, rivelando all'amato che tra loro non potrà esserci futuro ma, a sorpresa, la reazione di Thomas non si farà attendere. Senza esitazione, il figlio di Ridge e Taylor metterà le cose in chiaro affermando di non avere nessuna intezione di smettere di vedere colei che è diventata la donna più importante della sua vita.

Beautiful: Thomas non accetta la decisione di Sally

Sarà così che quello che avrebbe dovuto diventare un incontro d'addio, si trasformerà oggi in un vero appuntamento romantico. Nell'episodio di Beautiful di questo pomeriggio, infatti, Thomas confermerà i suoi sentimenti e annuncerà a Sally di essersi innamorato, forse per la prima volta nella sua vita. Per questo non potrà accettare il verdetto della Spectra, dicendosi certo che anche lei provi le stesse sensazioni. In attesa di scoprire se questa storia d'amore andrà avanti, Shirley, Saul e Darlita terranno sotto controllo tutti i movimenti di Coco alla Forrester Creations. La telecamera presente nella sua spilla comincerà a dare i suoi frutti e arriveranno le prime immagini relative agli splendidi bozzetti disegnati da Ridge e Thomas. Il ruolo dei collaboratori di Sally sarà inoltre facilitato da Maya, che chiederà alla stagista di prestarle la famosa spilla. In questo modo anche i segreti più importanti della casa di moda verranno svelati...

