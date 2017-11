CLAUDIO LIPPI E' GIORGIO GABER/ Video, dopo aver spopolato con l'imitazione di Celentano (Tale e Quale show)

Claudio Lippi, il presentatore sarà Giorgio Gaber nella prossima puntata di Tale e Quale show, in diretta sabato 11 novembre 2017 su Rai Uno.

11 novembre 2017 Francesco Agostini

Claudio Lippi sarà a Tale e Quale Show (Facebook)

Nella puntata di sabato 7 novembre 2017 di Tale e Quale Show potremo ammirare Claudio Lippi alle prese con uno dei big della canzone italiana come Giorgio Gaber. Nell'ultima puntata il presentatore tv ha fatto un vero e proprio figurone con l'imitazione impeccabile di un Adriano Celentano d'annata, con un pezzo classico come 'Una carezza in un pugno'. Su Facebook il video di Claudio Lippi ha letteralmente spospolato: in pochissimo tempo si è arrivati a quasi 1500 visualizzazioni, un dato veramente importante per la pagina social dello show di Rai 1. Certo, partecipare come concorrente a Tale e Quale significa anche essere degli artisti poliedrici e saper imitare diverse tipologie di cantanti. Adriano Celentano e Giorgio Gaber, infatti, sono diversissimi fra di loro. Uno più showman, più 'animale da palcoscenico' e l'altro più colto, raffinato, intelletualmente finissimo. Celentano è sempre stato più popolare, questo è indubbio, ma Gaber ha certamente smosso le coscienze in maniera maggiore. Claudio Lippi sarà in grado di mettere a punto un'imitazione senza pecche?

CLAUDIO LIPPI: BORDATE SU PAOLO BONOLIS E PAOLA PEREGO

Ultimamente Claudio Lippi non è solamente impegnato nel format di Tale e Quale Show ma lo è anche sulla stampa. Qualche giorno fa, infatti, il presentatore si è lasciato andare a delle vere e proprie dichiarazioni-bomba su due pezzi grossi della televisione italiana come Paolo Bonolis e Paola Perego. Sul primo, Lippi ha ricordato di aver fatto assieme a lui una 'orrenda Domenica In', come riporta il sito internet Corriere.it, dato che lo stesso Bonolis era 'troppo egocentrico'. Ma il presentatore romano non è stato l'unico a finire nel bersaglio di Lippi perché anche Paola Perego ne è stata colpita. Il presentatore ha raccontato che i 'programmi pomeridiani della domenica cambiarono di colpo quando arrivò Paola Perego. Tutto era chiassoso, urlato, e io mi sentivo davvero un pesce fuor d'acqua. Non mi riconoscevo affatto in quella tipologia di trasmissione.' Un attacco duro che, però, non è caduto nel vuoto, anzi. Per i due volti noti della tv ha risposto Lucio Presta, che è marito della Perego e manager di Paolo Bonolis. Su Twitter l'uomo è stato caustico: 'Ne ho conosciuti tanti di coxxxxxx ingrati ma lui li batte tutti...'

GLI AMORI E LA TRUFFA

Claudio Lippi ha vissuto una vita piuttosto turbolenta. Turbolenta nel senso che i giornali di gossip hanno avuto spesso e volentieri molto materiale di cui trattare con lui, sia per quanto riguarda gli amori che per ciò che concerne la vita privata. Verso la metà degli anni '90 tutti ricorderanno che Claudio Lippi era fidanzato con la showgirl Luana Ravegnini e la loro storia d'amore era su tutte le pagine dei giornali. Una storia d'amore breve e che purtroppo è finita in malo modo, con la Ravegnini pizzicata da Enrico Papi con un altro uomo. Un finale brusco per Lippi, cosa che poi si sarebbe ripresentata anche nella sua vita finanziaria. Non molti sanno che Claudio Lippi è rimasto praticamente senza un euro sul conto visto che era stato truffato da un suo conoscente, che gli aveva sottratto parecchio denaro.

Il presentatore ha diciarato di essere rimasto con soli 7.000,00 euro i banca, una vera e propria follia per uno che lavora nella tv italiana da almeno 45 anni. Una storia triste, la sua, anche se in netto miglioramento: con Tale e Quale Show la sua carriera si sta pian piano risollevando.

