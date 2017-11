CORINNE CLERY/ “Crisi d’amore con Angelo? Non ci penso per niente a lasciarlo” (Verissimo)

L’attrice francese Corinne Clery, dopo l’esperienza al GF Vip, è ospite questo pomeriggio nella consueta puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Corinne Clery a Verissimo

CORINNE CLERY, “IO E ANGELO CI AMIAMO”

Nella nuova puntata di Verissimo in onda tra poche ore su Canale 5 per la conduzione di Silvia Toffanin, sarà presente in studio come ospite l’attrice francese Corinne Clery reduce dall’esperienza come concorrente nella seconda edizione del Grande Fratello Vip. Sarà dunque questa una ottima occasione per conoscere tutte le proprie emozioni provate all’interno della casa più spiata d’Italia. Di certo è che il rapporto d’amore con Angelo Costabile sembra essere più solido che mai come lei stessa ha dichiarato al portale GossipBlog non appena uscita dalla Casa: “Il mondo è cambiato e anche gli uomini più giovani si innamorano delle donne più grandi perché si divertono, perché danno emozioni. Tra me e Angelo c'è un'alchimia meravigliosa. Di crisi ne ho avute, per problemi miei e sofferenze personali e lui mi è sempre stato molto vicino, ma non per problemi d'amore. Ci amiamo, è vero che ho avuto paura di perderlo e quindi ho detto meglio adesso che più tardi,ma non ci penso per niente a lasciarlo! Mi ha dato delle prove d'amore straordinarie. Se un giorno finirà sarà come per tutte le coppie giovani che finiscono. Lui mi ama, io lo amo, se a qualcuno non sta bene si occupi dei propri fatti”.

“SERENA GRANDI? SE MI CHIEDE SCUSA..”

In una intervista rilasciata al portale GossipBlog non appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Corinne Clery ha voluto dare la propria versione per quanto concerne la diatriba con l’attrice italiana Serena Grandi evidenziando come lei sia stata per tanti anni attaccata dalla stessa Serena Grandi. Questi alcuni dei passaggi più significativi del pensiero di Corinne Clery sull’argomento: “Avevo argomenti forti. Serena mi ha attaccato per tanti anni dicendo cose non vere, però se mi chiedi scusa ti perdono. Poi non saremo migliori amiche, ma sicuramente ci parleremo. Io questo l'ho fatto per Edoardo, che non c'entrava niente ed è unica vittima di tutto questo. Mi ha già scritto stamattina, gli ho risposto con un cuore e lo vedrò presto. Questo mi interessava e Serena ha capito. Il passato non è che si dimentica di colpo, ma nella vita si va avanti”.

© Riproduzione Riservata.