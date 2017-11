Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, notte d’amore nel letto/ Atti osceni, arriva la squalifica? (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad amarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2017 e dopo una serata con gli altri si concedono una notte d'amore bollente.

11 novembre 2017 - agg. 11 novembre 2017, 10.29 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Atti osceni in luogo pubblico, il Grande Fratello Vip potrebbe pensare ad una squalifica per la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? I due sono ormai in preda alla passione e difficilmente riescono a frenarsi tanto che l'altro ieri sono stati protagonisti in una scena hot direttamente nell'armadio. Visto che i video e la regina del Grande Fratello ha lasciato davvero molto poco all'immaginazione, parte del pubblico ha visto in tutto questo qualcosa di molto grave soprattuttto per via della visione disponibile ad un pubblico giovane e minore ed ecco perché chiede a gran voce l'espulsione dei due dopo quello che è successo, per molto bene, a Marco Predolin e Gianluca Impastato, saranno accontentati lunedì sera oppure, ancora una volta, non ci sarà occasione per fermare i due fidanzati? Lo scopriremo durante la prossima diretta anche se il pubblico ormai è convinto che ci siano alcuni giocatori "aiutati" dalla produzione e altri no (vedi Giulia De Lellis), le cose cambieranno? (Hedda Hopper)

NOTTE D'AMORE BOLLENTE

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Da quando hanno cominciato a stare insieme, i due non perdono occasione per conoscersi a fondo e immaginare come sarà la loro vita insieme. Lontano da tutto e da tutti, nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sono sempre più felici e sereni. I due trascorrono le loro giornate tra baci, coccole e abbraccia cercando anche di ritagliarsi dei momenti per stare soli. Ieri sera, dopo aver trascorso la serata facendosi il solletico e aver festeggiato con tutti gli altri il compleanno di Jeremias, hanno dormito insieme. Cecilia, infatti, dopo aver chiuso la storia con Francesco Monte e aver cominciato quella con Ignazio, ha abbandonato il letto che divideva con il fratello per dormire con Ignazio. Sotto le coperte, i due, nonostante la presenza dei compagni, non riescono a stare lontani e, stando ad un video pubblicato dalla pagina Instagram “I nuovi mostri della tv”, i due avrebbero trascorso un’altra notte davvero bollente. La passione, dunque, tra Cecilia e Ignazio aumenta sempre di più. Lunedì, durante la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2017, verranno mostrati tutti i loro momenti d’amore? Cliccate qui per vedere il post.

LE CRITICHE PER LA COPPIA

Se nella casa del Grande fratello Vip 2017 si respira amore e passione, sui social c’è un clima teso. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, infatti, sono finiti sul banco degli imputati non per la passione che li ha travolti ma per l’incapacità di stare lontani. Molti utenti, infatti, stanno chiedendo dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti, rei di lasciarsi andare troppo alla passione davanti alle telecamere offrendo uno spettacolo irrispettoso per il pubblico che li guarda. La regia del reality condotto da Ilary Blasi, in realtà, sta sempre molto attenta staccando immediatamente e inquadrando un’altra zona della casa quando la temperatura si alza troppo. Da ieri, sui socia, si è scatenata una vera bufera. Molti fans del GF Vip 2, tuttavia, difendono Cecilia e Ignazio, rei di essersi semplicemente innamorati all’interno di un contesto televisivo. Cosa accadrà, dunque, lunedì sera? Ilary Blasi mostrerà alla coppia i vari commenti negativi del pubblico?

