Claudia Cardinale/ L'orrore dello stupro: “Ma nacque il mio Patrick” (Sabato Italiano)

Claudia Cardinale a Sabato Italiano: l'attrice si racconta tra successo, amore e l'orrore dello stupro. “Ma nacque il mio Patrick”. Le ultime notizie sulla diva del cinema internazionale

11 novembre 2017 Silvana Palazzo

Le porte di Sabato Italiano oggi si apriranno per Claudia Cardinale: la diva del cinema internazionale sarà ospite di Eleonora Daniele su Raiuno. L'attrice, una donna straordinaria dentro e fuori dal mondo dello spettacolo, racconterà al pubblico i successi, gli amori, le gioie e i momenti drammatici di una vita che ha sempre vissuto all'insegna della libertà. Non a caso ama definirsi una “selvaggia”, una delle qualità per le quali è stata corteggiata e amata da molti. Tra i tanti c'è Marcello Mastroianni, che perse la testa per lei mentre giravano Il bell'Antonio: “E pensare che nel film impersonava un uomo che era talmente innamorato di me da diventare impotente. La storia era ambientata a Catania e, durante le riprese, i catanesi non gradivano molto che un siciliano fosse rappresentato come impotente!”, il retroscena raccontato Claudia Cardinale ai microfoni del Corriere della Sera. La storia d'amore più importante è quella che ha vissuto con il regista Pasquale Squitieri per oltre vent'anni: “È la persona con cui ho condiviso tutto. È stato lui a voler dare a nostra figlia il mio stesso nome perché, siccome non volevo sposarmi, ci sarebbe stata comunque una Claudia Squitieri”.

CLAUDIA CARDINALE, UNA VITA ALL'INSEGNA DELLA LIBERTÀ

Claudia Cardinale non voleva fare l'attrice, ma l'esploratrice. Questa è una delle tante rivelazioni che ha fatto di recente. Ad esempio, ha raccontato anche di non aver mai sposato il regista Pasquale Squitieri perché pesava su di lei il ricordo della violenza subita. “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò. È stato terribile, ma la cosa più bella è che da quella violenza nacque il mio meraviglioso Patrick”, ha raccontato l'attrice al Corriere della Sera, aggiungendo che non decise di abortire anche se era una situazione complicata per una ragazza madre e nonostante le richieste di quell'uomo, che quando seppe della gravidanza le chiese di abortire. “Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura! Ne parlai con i miei meravigliosi genitori e con mia sorella Blanche e tutti insieme decidemmo che il mio bambino sarebbe cresciuto in famiglia, come un fratello minore”. In quel momento difficile l'aiuto il produttore Franco Cristaldi, che per contenere lo scandalo quando fu il momento di partorire la portò a Londra. Con lui però cominciò una relazione che divenne presto tormentata: “Con lui ero praticamente un’impiegata, non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi. Matrimonio? Lo aveva organizzato senza dirmi nulla, io lo annullai perché non ero innamorata, era lui ad esserlo di me”.

