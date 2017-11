Claudia Zanella/ Chi è la moglie di Fausto Brizzi: dalla filosofia vegana al pollice verde

Fausto Brizzi è finito alla graticola per presunte molestie e l'attenzione si sposta subito sulla moglie Claudia Zanella con la quale potrebbe essere in crisi, di chi si tratta?

11 novembre 2017 Hedda Hopper

Claudia Zanella, Instagram

Fausto Brizzi si erge a protettore della sua famiglia e di sua moglie, Claudia Zanella, rispondendo alle presunte accuse di molestie da parte di alcune attrici e soubrette. Dopo rumors e contestazioni, ecco arrivare la risposta ufficiale del regista che "In via precauzionale, e per evitare strumentalizzazioni" ha sospeso le sue attività lavorative e che a gran voce chiede "il massimo rispetto della privacy della mia famiglia e, in particolare, di mia moglie". Ma chi è Claudia Zanella? Dopo tre anni di matrimonio e l'arrivo di una bambina, il settimanale Oggi ha rivelato che la coppia sta vivendo un momento di crisi. Proprio nel numero uscito nei giorni scorsi, è stato pubblicato un articolo sul loro matrimonio in crisi a causa di alcune scoperte fatte dalla Zanella sul marito, si parlava proprio di queste presunte accuse?

DAL SET AL RUOLO DI MOGLIE

La bella finalista a Miss Mondo, 38 anni, mamma e moglie del regista, è finita sotto la lente del gossip proprio in queste ultime ore e, soprattutto, dopo le voci di questa presunta crisi smentita dai legali della coppia giorni fa. Classe 1979, Claudia Zanella ha all'attività una carriera da modella e da attrice in alcune fiction, film e cortometraggi italiani, ma il grande pubblico la conosce soprattutto da quando, tre anni fa, ha sposato Fausto Brizzi. Il racconto del loro amore è finito su tutte le riviste di gossip soprattutto per via della loro diversità in tema di alimentazione e vita in generale, differenze che sono venute a galla si dai loro primi incontri ma che non hanno fatto arrendere il regista, anzi.

LA FILOSOFIA VEGANA E L'ORTO IN TERRAZZA

Claudia Zanella non smette mai di dichiararsi vegana da quando, ancora ventenne, scoprì quale trattamento fosse riservato agli animali che poi venivano serviti in tavola. Da allora ha abbracciato la filosofia vegana e lo stesso ha fatto fare a Brizzi che, almeno in casa, mangia volentieri frutta, verdura e cereali. Come se questo non bastasse, Claudia è volontaria in un canile e ama contribuire al verde nel suo quartiere tanto da aver creato un vero e proprio orto in terrazza dove pianta frutta e verdura di cui, così, può conoscere l'origine. In un'intervista a Corriere.it la stessa attrice ha rivelato: "Cerco di impattare il meno possibile sul mondo. Mi muovo molto a piedi o con i mezzi pubblici, coltivo un orto in terrazza (non solo per avere verdure fresche e biologiche ma anche per aggiungere del verde al mio quartiere), faccio volontariato in un canile". Tutto questo la salverà dallo scandalo che potrebbe scoppiare e travolgere il marito e la famiglia che ha costruito con lui?

