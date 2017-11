DANIELE BOSSARI VS GIULIA DE LELLIS / Il conduttore: "Continuerò a votarla anche se piace a mia figlia"(GFVip)

Daniele Bossari conferma il suo voto contro Giulia De Lellis. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2 hanno le idee chiare sui nomi da fare nella prossima nomination.

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

La finale del Grande Fratello Vip 2 si avvicina e il gruppo dei concorrenti inevitabilmente si restringe. Il prossimo lunedì saranno ben in cinque a rischio eliminazione e tra i gieffini non mancano nomi illustri, dati tra i papabili vincitori: se la vedranno, infatti, Giulia De Lellis, Raffaello Tonon, Crsitiano Malgioglio, Luca Onestini e Jeremias Rodriguez con l'opinionista lombardo che sembra il favorito per l'addio alla Casa. In questo clima di scelte, i concorrenti si sono confrontati ancora una volta con quelle che potranno essere le loro prossime nominations, nel caso in cui la loro avventura debba continuare. Le strategie appaiono sempre più chiare, con alcuni nomi che vengono preferiti ad altri nelle scelte dei propri compagni di avventura. È questo ad esempio il caso di Daniele Bossari che ha chiaramente lanciato il suo guanto di sfida contro Giulia De Lellis.

Daniele Bossari voterà ancora Giulia De Lellis

Giulia De Lellis difficilmente concluderà la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 nel corso della diretta del prossimo lunedì. Ne è consapevole Daniele Bossari che, confrontandosi con i suoi compagni di avventura, ha annunciato la sua nomination: voterà ancora Giulia De Lellis! Ha infatti precisato: "Continuerò a votare Giulia anche se mia figlia è una sua fan". L'ex corteggiatrice potrebbe dunque finire di nuovo tra i concorrenti in pericolo anche anche la prossima settimana, ma non sarà la sola. Anche altri gieffini hanno già messo le cose in chiaro: Cristiano Malgioglio (se no verrà eliminato) e Lorenzo Flaherty voteranno Ignazio Moser, che potrebbe quindi trovarsi a rischiare la clamorosa eliminazione concludendo anche momentaneamente la sua avventura con Cecilia Rodriguez. Raffaello Tonon invece voterà Ivana Mrazova con la quale non ha stabilito nessun contatto nel corso delle ultime settimane. Anche Luca Onestini ha le idee chiare, dopo il tentativo di chiarimento fallito: voterà ancora contro Jeremias Rodriguez.

