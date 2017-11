DARIO BANDIERA È PIERO PELÙ/ Video, il suo Bocelli non è piaciuto alla giuria (Tale e Quale Show 2017)

Ottava puntata di Tale e Quale Show, lo showman Dario Bandiera dopo aver vestito i panni di Andrea Bocelli questa sera si trasformerà nel rocker toscano Piero Pelù.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Dario Bandiera, Tale e quale show

DARIO BANDIERA NEI PANNI DI PIERO PELÙ

Ritorna questa sera su Rai 1 con la partecipazione anche di Dario Bandiera l’appuntamento con il programma Tale e Quale Show 2017 condotto come sempre da Carlo Conti. Si tratta dell’ultima puntata prima del torneo per cui verrà deciso il nome del vincitore di questa edizione. Tra i concorrenti che sono ancora in lizza per entrare nei migliori sei e quindi acquisire il diritto di partecipare al torneo, c’è lo showman Dario Bandiera che dopo essere stato la scorsa settimana Andrea Bocelli questa sera è chiamato a cambiare completamente genere trasformandosi nel rocker toscano Piero Pelù leader dello storico gruppo dei Litfiba. Secondo quanto emerso dalla anticipazioni che stanno rimbalzando sul web, a Dario Bandiera è stato assegnato il brano Regina di cuori. Una canzone pubblicata nel 1997 come secondo singolo estratto dall’album Mondi sommersi, raccogliendo un enorme successo non solo in Italia ma anche nei Paesi di lingua spagnola tant’è che ne venne pubblicata una versione in spagnolo intitolata Reina de corazonese, sotto l’etichetta discografica Hispavox.

PENULTIMO POSTO A TALE E QUALE SHOW

Nella settima puntata di Tale e Quale Show, Dario Bandiera ha proposto al pubblico la sua personale versione – imitazione di Andrea Bocelli sulle note del brano Un amore così grande. Senza dubbio non è stata la migliore esibizione di Dario Bandiera d’altronde la voce di Bocelli è senza dubbio unica non solo nel panorama italiano ma anche internazionale. Infatti, la giuria ha messo in evidenzia le discrepanze vocali rispetto all’originale con voti non straordinari: Enrico Montesano ha dato a Bandiera 7 punti mentre Christian De Sica e Loretta Goggi hanno ritenuto opportuno inserirlo al penultimo posto con soli 6 punti a testa per un totale di 19 punti ai quali si sono poi sommati altri 5 punti per complessivi 24. Punteggio che ha messo Bandiera al penultimo posto della classifica di serata. In classifica generale è sesto con 298. Clicca qui per rivedere la performance di Dario Bandiera nei panni di Andrea Bocelli.

