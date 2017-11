EDY ANGELILLO È BLONDIE – DEBBIE HARRY/ Video, qualificazione al Torneo molto complessa (Tale e Quale Show)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Edy Angelillo dopo aver interpretato Roberta Kelly in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni di Debbie Harry dei Blondie.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Edy Angelillo, Tale e quale show

SARÀ DEBBIE HARRY DEI BLONDIE

Ritorna eccezionalmente di sabato per via dell’impegno della Nazionale Italiana di calcio, l’appuntamento con la trasmissione Tale e Quale Show. Tra i concorrenti vip che possono ancora raggiungere questo obiettivo c’è l’attrice Edy Angelillo che dopo essersi esibita nella passata settimana nei panni di Roberta Kelly questa sera dovrà imitare la cantante Debbie Harry, voce dello storica bande dei Blondie. Secondo le anticipazioni, il pezzo assegnato ad Edy Angelillo dovrebbe essere la celeberrima Hearth of glass. Una canzone pubblicata il 23 settembre del 1978 all’interno dell’album Parallel Lines che divenne uno straordinario successo in tutto il mondo arrivando alla vetta delle classifiche di numerosi Paesi come Gran Bretagna, Australia, Austria, Germania, Canada, Nuova Zelanda e Svizzera.

EDY ANGELILLO SOLTANTO NONA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Edy Angelillo ha dovuto imitare Roberta Kelly sulle note del pezzo cult Zodiacs. L’esibizione ha dimostrato una buona capacità da parte della Angelillo anche se in alcune strofe del pezzo è risultata abbastanza evidente la diversità di timbro vocale. Differenze che evidentemente non sono passate inosservate all’orecchio dei tre giurati che hanno espresso votazioni non straordinarie per la Kelly della Angelillo: Enrico Montesano ha dato soltanto 6 punti mentre Loretta Goggi e Christian De Sica sono apparsi d’accordo nel dare all’esibizione 7 punti a testa. Il totale di 20 punti a cui se ne sono giunti però 5 incassati nella votazione dei concorrenti. La puntata è quindi stata chiusa dalla Angelillo al nono posto mentre è titolare del decimo posto nella classifica generale con la qualificazione al torneo conclusivo visti i 33 punti di ritardo rispetto alla Altobelli. Clicca qui per rivedere Angelillo nei panni di Roberta Kelly.

© Riproduzione Riservata.