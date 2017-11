FEDERICO ANGELUCCI È LORETTA GOGGI/ Video, è reduce da una netta vittoria (Tale e Quale Show)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Federico Angelucci dopo aver interpretato Freddie Mercury in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni di Loretta Goggi.

11 novembre 2017

NEI PANNI DI LORETTA GOGGI

Questa sera va in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Tale e Quale Show. Inoltre, essendo questo l’ultimo appuntamento prima del torneo, tra coloro che possono ritenersi quasi certi di ottenere il pass per il torneo c’è Federico Angelucci che dopo essere stato eccezionale nella scorsa settimana nei panni di Freddie Mercury questa sera sarà chiamato ad imitare la giudice Loretta Goggi. Un deciso cambiamento di stile e di genere per Angelucci che stando alle anticipazioni, dovrebbe esibirsi sulle note di Maledetta Primavera. Una bellissima canzone pubblicata nel febbraio del 1981 che permise alla Goggi di ottenere il secondo posto al Festival di Sanremo e scritta da Amerigo Casella e Gaetano Savio.

FEDERICO ANGELUCCI, VITTORIA PER DISTACCO

Nella puntata di venerdì 3 novembre di Tale e Quale Show, Federico Angelucci ha letteralmente ammaliato il pubblico presente in sala e televisivo proponendo una stratosferica imitazione di uno dei più grandi interpreti di sempre del genere rock qual è stato Freddie Mercury sulle note di We Are the Champions. Una voce decisamente somigliante abbinata anche un aspetto fisico indovinato, hanno permesso a Angelucci di ottenere un ottimo responso dalla giuria, dal pubblico e dagli stessi colleghi. Per Enrico Montesano e Loretta Goggi l’esibizione è stata da secondo posto con 15 punti mentre De Sica l’ha posta in cima alla propria classifica con 16 punti per complessivi 46 punti a cui si sono aggiunti ben 25 punti dai propri colleghi. Vittoria netta e quarto posto consolidato nella classifica generale con 326 punti. Clicca qui per rivedere Federico Angelucci nei panni di Freddie Mercury.

