FILIPPO BISCIGLIA È ANTONELLO VENDITTI/ Video, soltanto nono il suo Claudio Baglioni (Tale e Quale Show 2017)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Tale e Quale Show dopo aver interpretato Claudio Baglioni, in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni del mitico Antonello Venditti.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ANTONELLO VENDITTI

Tra poche ore gli appassionati di Tale e Quale Show potranno conoscere il nome del vincitore dell’edizione 2017. Tra i migliori c’è senza dubbio il conduttore televisivo Filippo Bisciglia che dopo aver vestito i panni di Claudio Baglioni resta a Roma imitando questa sera un altro straordinario romano come Antonello Venditti nella canzone Ricordati di me. Un brano del 1988 pubblicato all’interno dell’album di successo In questo mondo di ladri sotto l’etichetta discografica Heinz Music, arrangiato da Alessandro Centofanti, Marco Rinalduzzi e Fabio Pignatelli. In quello storico album erano presenti altre bellissime hit firmate Venditti come l’omonima In questo mondo di ladri, Miraggi e Il compleanno di Cristina.

FILIPPO BISCIGLIA, UNA PROVA INCOLORE

Nella settima puntata di Tale e Quale Show andata in onda la scorsa settimana, Filippo Bisciglia si è presentato al centro dello studio televisivo di Rai 1 nelle vesti di Claudio Baglioni sulle note della storica canzone Avrai. Performance buona ma sicuramente non tra le migliori di Bisciglia che ormai ha abituato i propri fan a delle imitazioni praticamente ineccepibili come nel caso di Luciano Ligabue e Franco Califano. Alcune sbavature nel timbro vocale sono state avvertite dalla giuria: Enrico Montesano ha dato all’esibizione di Bisciglia soltanto 9 punti, Loretta Goggi 10 punti mentre Christian De Sica è stato più generoso spingendosi fino a 12 per un totale di 31 a cui non si sono aggiunti ulteriori punti nella seconda fase della votazione. Alla fine per Bisciglia è stato nono posto mentre in classifica generale terzo a quota 334 a 39 punti di distanza dal primato di Marco Carta. Clicca qui per rivedere Bisciglia nei panni di Claudio Baglioni.

© Riproduzione Riservata.