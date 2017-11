FRANCESCO RENGA, MAX PEZZALI, NEK/ Duri da battere, "non uomini invincibili ma coraggiosi" (Verissimo)

I cantanti Francesco Renga, Max Pezzali e Nek sono ospiti questo pomeriggio nella consueta puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Francesco Renga, Maz Pezzali e Nek

DAL 18 GENNAIO IN TOUR

In questo pomeriggio televisivo va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nello studio di Mediaset faranno il loro ingresso tre eccezionali interpreti della musica italiana come Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Infatti, i tre stanno ottenendo un enorme successo grazie del singolo Duri da battere inserito nell’album di Max Pezzali, Le Canzoni alla Radio la cui uscita è prevista per il prossimo 17 novembre. Dunque, questa sarà l’occasione giusta non solo per ascoltare la canzone ma anche per conoscere maggiori informazioni sul Max Nek Renga Tour che partirà il prossimo 18 gennaio da Jesolo presso il Pala Arrex per la classica Data zero. Poi nell’ordine verranno toccate tante altre città quali Bologna presso l’Unipol Arena, Brescia al Brixia Forum, Genova all’RDS Stadium, Torino al Pala Alpi Tour, Pesaro all’Adriatic Arena, Eboli al Pala Sele, Napoli al Pala Partenope, Acireale al Pal’Art Hotel e tantissime altre ancora fino all’appuntamento conclusivo del 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

DURI DA BATTERE, IL MESSAGGIO DI MAX PEZZALI

Dal prossimo 17 novembre è in uscita il nuovo album di Max Pezzali, Canzoni alla Radio, anticipato in queste settimane dal singolo Duri da battere in cui c’è stata la collaborazione con Nek e Francesco Renga. Lo stesso Max Pezzali ha voluto presentare questo singolo il cui video è stato girato sotto la regia dei Manetti Bros, pubblicando un bellissimo post sui social spiegandone il senso: “Mi ha sempre affascinato la forza di volontà dell’essere umano, che è riuscito a superare le proprie debolezze naturali e le avversità dell’habitat per poter sopravvivere, sempre e comunque.Nei grandi processi evolutivi come nelle difficoltà di tutti i giorni, nella vita di relazione come nello sport: essere 'duri da battere' non significa essere invincibili, ma avere il coraggio e la determinazione di buttare il cuore oltre l'ostacolo. O almeno di provarci”.

