GIANLUIGI NUZZI, PECCATO ORIGINALE/ "In Vaticano un potere ostacola Francesco come Benedetto XVI" (Verissimo)

Il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi è ospite questo pomeriggio nella puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 per presentare il suo nuovo libro.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gianluigi Nuzzi a Verissimo

I CONTI ALLO IOR E IL BLOCCO DELLA RIFORMA DI FRANCESCO

Il conduttore della trasmissione Quarto grado, Gianluigi Nuzzi, è ospite questo pomeriggio nella consueta puntata di Verissimo in onda il sabato pomeriggio su Canale 5 per la conduzione di Silvia Toffanin. Una ospitata molto attesa visto che Nuzzi andrà a parlare e presentare il suo nuovo libro inchiesta sui misteri e gli scandali in Vaticano intitolato Peccato originale. Tra le anticipazioni di questo nuovo lavoro di Nuzzi ci sono alcune che fanno riferimento allo Ior ed ad un potere che puntualmente blocca l’azione di riforma: “In Vaticano c’è un blocco di potere che ostacola l’azione riformatrice di Francesco così come ha fatto con Benedetto XVI esisteva con Marcinkus e la sua gestione parallela dello Ior ed esiste ancora oggi”.

LE DOMANDE DI NUZZI SUL CASO ORLANDI

Durante la presentazione del suo libro, Gianluigi Nuzzi ha voluto dare una ricostruzione su alcuni incontri che ci sarebbero stati tra un paio di esponenti della Santa Sede ed i pm per quanto riguarda il caso Orlandi. Nello specifico queste sono state le parole del giornalista e conduttore televisivo: “Parliamo di quattro, cinque incontri che prima della chiusura clamorosa dell'inchiesta sulla Orlandi ci sono stati tra l'allora procuratore capo reggente di Roma Giancarlo Capaldo e due monsignori che avevano la fiducia piena sia del Segretario di Stato Bertone sia del segretario particolare dell'allora Pontefice Benedetto XVI, mons. Georg Gaenswein, incontri che hanno chiamato la trattativa: da una parte il Vaticano cercava di chiudere questa inchiesta, dall'altra parte avrebbe dato notizie su dov'era la tomba di Emanuela. Questi incontri ci sono stati, Capaldo è andato anche in Vaticano, c'è stato un incontro alla biblioteca vaticana, poi la trattativa è saltata. C'è forse da chiedersi a che titolo questo magistrato andava in un paese estero e perché questa trattativa è sfumata e perché sulla Orlandi ancora oggi non abbiamo la verità”.

