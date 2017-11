GIORNO DEI SINGLE / In Cina si festeggia il Single's Day, dedicato a tutti i cuori solitari (11 novembre)

In Cina si festeggia oggi 11 novembre il Giorno dei Single, completamente dedicato ai cuori solitari. Le persone prive di partner si dedicano al divertimento e allo shopping.

11 novembre 2017 Redazione

La Grande Muraglia Cinese

L'11 novembre è un giorno particolare in Cina, in quanto si festeggia quello che è stato definito 'Single's Day' (un po' come il nostro San Faustino, celebrato il 15 febbraio dopo San Valentino). Tutti i cuori solitari, privi di legami affettivi, decidono infatti di godere di una giornata di totale divertimento, da dedicare completamente a se stessi senza l'esigenza di cercare la tanto desiderata anima gemella. Per farlo, uomini e donne di ogni età possono uscire con amici nella loro stessa condizione e soprattutto possono dedicarsi allo shopping sfrenato. Negli ultimi anni, infatti, l'11 novembre è diventata la data da dedicare completamente agli acquisti, anche grazie a numerose offerte messe a disposizioni di molti negozi del Paese asiatico oltre che dei canali web dedicati all'e-commerce. Pensiamo solo che lo scorso anno, i cinesi si sono dedicati ad acquisti compulsivi (ma saranno stati davvero solo i single a farlo) arrivando a superare i 15 miliardi di euro in poche ore.

Giorno dei Single, 11 novembre: ecco la data da dedicare allo shopping

In occasione del Single's Day, i cinesi mettono da parte lavoro e problemi sentimentali per dedicarsi allo shopping sfrenato, approfittando di numerose promozioni messe loro a disposizione soprattutto on-line. Si stima infatti che lo scorso 11 novembre sia stato raggiunto un vero e proprio record e che i cinesi siano persino riusciti a superare le vendite del Black Friday, divenuto una costante sia negli Stati Uniti che in tutto il resto del mondo. Ma a cosa si deve la scelta della data dell'11 novembre? Sembra che tale giorno non sia casuale e risalga al 1993, quando alcuni studenti dell'università di Nanchino hanno deciso di godere il loro status di single, con feste e divertimento. Sta di fatto, che i numeri di tale ricorrenza non sembrano casuali: l'11/11 evidenzia la successione del numero 1, da sempre cifra solitaria e indipendente per eccellenza. E chi meglio dell'1 può rappresentare lo status di single?

