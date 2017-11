GIULIA MICHELINI/ "Rosy Abate? Della vita precedente non le è rimasto nulla" (Verissimo)

Giulia Michelini, attrice e protagonista della nuova fiction Rosy Abate, è ospite questo pomeriggio nella consueta puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Giulia Michelini in Rosy Abate

“ROSY ABATE HA UNA NUOVA IDENTITÀ”

Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova puntata del rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Un appuntamento nel quale è attesa ospite l’attrice italiana Giulia Michelini che da domani sera torna protagonista nella prima serata della rete ammiraglia di casa Mediaset con la nuova serie Rosy Abate. A tal proposito in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, l’attrice ha regalato ai propri fan alcune interessanti anticipazioni sulla serie evidenziando: “Della vita precedente non le è rimasto nulla, ma il passato non si cancella.. Rosy è ripartita d azero si è costruita una nuova identità ma il passato la riporterà in Sicilia, alle sue origini. E lei si lascerà trasportare da questa corrente fatta di dolore e ricordi. E' combattuta, il bimbo che dicono essere suo figlio ha una nuova famiglia, non sa nulla di lei, così si interroga se sia giusto riprenderselo”.

GIULIA MICHELINI, “MIO FIGLIO? NEMMENO MI GUARDAVA IN TV”

Nella stessa intervista, Giulia Michelini non ha parlato soltanto della nuova fiction di casa Mediaset ma ha anche raccontato qualcosa di più personale ed in particolare del suo essere mamma single: “Bisogna vedere cosa si intende per mamma. Io preferisco portare con me mio figlio tre mesi in un posto per fargli fare un’esperienza di vita e non do la stessa importanza al fatto di non fargli perdere nemmeno un giorno di scuola a Roma. Ovviamente non nego le responsabilità che si hanno come genitore. Lui poi è un vero sognatore, ha grandi aspettative e io vorrei che studiasse all’estero. A Berlino, magari, per aprirsi la mente.. Se è affascinante dalla mia professione? Mai fatto. Nemmeno mi guardava in tv. Ha realizzato che facevo l’attrice quand’era già grandicello. E comunque non è attratto dal mio ambiente. Quando ci fermano per strada a volte è contento, altre volte è infastidito”.

