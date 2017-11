GUARDO CI PENSO E NASCO/ Su Italia 1 il film con Anton Yelchin (oggi, 1 novembre 2017)

Guardo, ci penso e nasco, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Anton Yelchin e Albert Finney, alla regia Nick Castle. La trama del film nel dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANTON YELCHIN

Guardo, ci penso e nasco, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere commedia il cui titolo originale è Delivering Milo. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata nel 2000 per la regia di Nick Castle e con il soggetto che è stato scritto da Heidi Levitt mentre la sceneggiatura è stata adattata da David Hubbard. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Craig Safan, il montaggio è di Patrick Kennedy e la direzione della fotografia è stata curata da Willy Kurant. Nel cast sono presenti gli attori Anton Yelchin, Albert Finney, Bridget Fonda, Campbell Scott e Alison Lohman. Ma ecco nel detatglio la trama del film.

GUARDO, CI PENSO E NASCO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In uno degli ospedali americani e per la precisione in sala travaglio, una giovane donna sta per mettere al mondo il suo primo figlio. Una gioia immensa se non fosse per il fatto che il nascituro il cui nome è Milo non sembra per nulla intenzionato a venire fuori in quanto si trova molto bene. Infatti, Milo è nel cosiddetto paradiso dei nascituri dove ha a che fare con tantissime comodità che lo fanno rimane piuttosto legato a questo genere di situazione piuttosto che andare sulla Terra ed affrontare tutte le varie cose che la vita mette davanti. Come prassi vuole, in paradiso gli viene affidato un angelo custode che nel caso specifico si chiama Elmore. Il compito di quest’ultimo è di convincere Milo a venire al mondo entro un tempo massimo di 24 ore. Solitamente in questo genere di situazione è piuttosto semplice convincere i neonati mentre Milo non sembra averne alcuna voglia e tra l’altro i modi di fare di Elmore non sono certamente i migliori. Non sapendo come risolvere questa situazione a Elmore viene in mente di fare una sorta di scommessa con Milo ed ossia vuole dargli un piccolo assaggio della vita in maniera tale che possa rendersi conto di quanto possa essere bella. I due allora si catapulta nella frenetica e caotica realtà di New York che in effetti colpisce il giovane Milo che tuttavia puntualmente riesce a trovare in ogni aspetto un valido motivo per preferire la permanenza in Paradiso. Le questioni non sembrano spingerlo a cambiare idea ritrovandosi in parecchi divertenti equivoci fino a che non sarà il sentimento ed il legame che non lo spinge a gettarsi tra le braccia dell’amata donna.

