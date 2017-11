Grande Fratello Vip 2017/ News: Filippa Lagerback tifa Bossari e ironizza sulla voglia d'affetto di Cecilia

Grande Fratello Vip 2017, ed. 2: news dalla Casa più spiata di Cinecittà, Filippa Lagerback intervistata in radio racconta quanto sia fiera di Daniele Bossari.

11 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Daniele Bossari è senza ombra di dubbio tra i concorrenti preferiti della Casa del Grande Fratello Vip. Educato, civile e rispettoso, l'ex conduttore di Mistero ha dato modo in più di una occasione di venire considerato come un vero gentiluomo dalle buone maniere. Nonostante nella residenza più spiata di Cinecittà regni proprio il caos per via di Cecilia e Ignazio, l'ex veejay mantiene alta la bandiera della civiltà, raccontando al pubblico un uomo solare, positivo ed ottimista. Gli estimatori quindi, non perdono mai l'occasione per interagire anche con Filippa Lagerback, sua compagna da moltissimi anni e mamma di Stella, la loro unica figlia che durante le battute iniziali del programma, gli aveva anche fatto una bella sorpresa. L'ex modella di Che tempo che fa, proprio tramite Instagram condivide spesso scatti del passato e video in compagnia di Bossari e ogni volta, ribadisce tutto il suo amore nei suoi confronti. Nell'attesa di poterla vedere anche in studio per tifare appieno #TeamBossari, Filippa ha rilasciato una intervista ai microfoni di Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Il #TeamBossari capitanato da Filippa: l'ironia sulla Rodriguez

La Lagerback si dice soddisfatta del percorso di gioco di Daniele Bossari: "Come sta andando? Penso bene, lui ha fatto la scelta di entrare nella casa per fare un percorso personale, per vincere le sue paure, le sue fragilità e debolezze. Una delle sue paure era di farsi vedere senza maglietta. E ora gira sempre mezzo nudo, e anche nudo... Io lo so perché lo seguo 24 ore su 24". Daniele nella Casa del GF Vip non ha mai avuto nessun incidente di percorso e nemmeno una sbandata: "Chissà, mancano ancora alcune puntate magari si mette con Malgioglio... Cecilia Rodriguez? E' difficile da commentare. Quel che mi pare di aver capito è che lei, dopo 50 giorni, avesse voglia di un po' di affetto. Daniele? Evidentemente riesce a trattenersi", ha ironizzato Filippa. Proprio negli scorsi giorni, ripreso dalle telecamere del programma, Bossari ha ribadito quanto sia innamorato della sua compagna con la quale divide la vita da 17 anni senza alcuna crisi e mantenendo intatto e pulito il loro amore. Lunedì prossimo la vedremo in studio? Con molta probabilità, ci sarà modo di vederla durante la finalissima in onda a dicembre.

© Riproduzione Riservata.