IGNAZIO MOSER ESCE DALLA CASA/ Infortunio al ginocchio, possibile abbandono? Cecilia preoccupata (GF VIP 2)

Ignazio Moser esce dalla Casa a causa di Infortunio al ginocchio. Controllo medico per il concorrente del Grande Fratello Vip 2: addio momentaneo o definitivo?

11 novembre 2017 - agg. 11 novembre 2017, 17.45 Anna Montesano

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

È davvero preoccupata Cecilia Rodriguez per ciò che è accaduro a Ignazio Moser. Il ciclista è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip a causa del forte dolore al ginocchio che lo affligge ormai da giorni. È rientrato da poco dopo un controllo medico e in giardino ne ha parlato con Luca Onestini che come lui ha vissuto infortuni fisici a causa dello sport. Chi però sembra essere la più preoccupata da tutto questo è proprio Cecilia che in giardino silenziosamente fa comprendere di essere allarmata da questo infortunio. Se infatti il dolore e quindi il problema al ginocchio continuasse, Ignazio potrebbe essere costretto ad abbandonare la casa per essere adeguatamente curato in un centro specializzato. Sarebbe questo un colpo davvero durissimo per la Rodriguez. (Anna Montesano)

INFORTUNIO PER IGNAZIO

Momento complicato per Ignazio Moser. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2 è appena rientrato nella Casa dopo averla dovuta abbandonare la Casa e tutto a causa di un infortunio al ginocchio. Come svela il Vicolo delle News, pare infatti che sia ormai da giorni che Ignazio accusa questo problema e oggi la situazione sembra essere peggiorata. Pare infatti che la rotula del ciclista possa esserse bloccata o addirittura lussata e da qui la formazione di liquido all’articolazione. Di fronte a questo peggioramento ad Ignazio sarebbe stato chiesto di lasciare la Casa per un consulto medico e per scoprire quindi la reale gravità della situazione. Qualcuno ha sospettato potesse trattarsi anche di uno scherzo per far preoccupare Cecilia Rodriguez che infatti sembra essere stata particolarmente sulle spine.

ADDIO DEFINITIVO PER IGNAZIO MOSER?

Il tutto accade in un giorno molto particolare che è quello del compleanno di Jeremias Rodriguez. Per l'occasione infatti sono tutti in giardino alle prese con un barbecue a tema far west che però non vede Ignazio. Ci si inizia infatti a chiedere se Moser abbia risolto definitivamente questo problema o sarà successivamente costretto a nuovi controlli e addirittura all'abbandono. Sarebbe una notizia davvero sconvolgente per Cecilia e altrettanto per Ignazio. Intanto dal web c'è chi avanza subito un sospetto: "Volete scommettere che Ignazio abbandona il programma??? Adesso la scusa del problema al ginocchio... Gf... Sta studiando il male minore per evitare di cacciarli... Scommettiamo????" scrive infatti un utente, dando voce ad un'idea balenata anche ad altri telespettatori.

© Riproduzione Riservata.