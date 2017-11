Il Segreto / Anticipazioni 11 novembre: Cristobal Garrigues è il responsabile dell'incendio?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 11 novembre: Cristobal ha appiccato l'incendio nella scuola di Adela? Donna Francisca e Carmelo sospettano di lui, che nega senza esitazione.

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto tornerà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 15:00 circa. Sarà una puntata ampiamente caratterizzata dall'incendio scoppiato nella scuola di Adela: la maestra aveva riposto tutto il suo impegno in questa sua attività che avrebbe dovuto permettere alle donne di dare vita ad un vero e proprio riscatto nella società. Ma ora lavoro e fatica sono andati in fumo, e con essi anche tutti i sogni della madre di Ulpiano. Resterà a questo punto un grande punto interrogativo da chiarire: qual è stata la causa scatenante delle fiamme? Si è trattato di un incendente o qualcuno ha appiccato il fuoco? Donna Francisca non avrà dubbi a tal proposito, sospettando che Cristobal Garrigues possa avere dato seguito in questo modo alle sue minacce. Anche Carmelo sarà dello stesso avviso, cercando di costringere il suo terribile nemico a confessare la verità anche in assenza di prove. Ma l'intendente non avrà nessuna intenzione di ammettere le sue colpe, proclamandosi innocente.

Il Segreto: Matias e Marcela sempre più vicini

Mentre le indagini relative all'incendio della scuola di Adela proseguiranno senza sosta e purtroppo senza risultati degni di nota, nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio Matias proseguirà nella sua nuova vita da ragazzo privo di impegni sentimentali. Nonostante le richieste di Beatriz e la disperazione di quest'ultima, il figlio di Emilia non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro, frequentando con grande libertà le più belle ragazze di Puente Viejo. Tra di esse ci sarà soprattutto Marcela, la figlia del mugnaio, che sembrerà provare un vero debole nei suoi confronti. Matias e Marcela si frequenteranno assiduamente e tra loro non mancheranno anche delle situazioni particolarmente intime: sarà questo l'inizio di una vera e propria storia d'amore? Per Beatriz il peggio potrebbe ancora arrivare...

