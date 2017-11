Ivana Spagna/ "Non sono matta, vi racconto tanti piccoli miracoli che ho visto!" (Sabato Italiano)

Ivana Spagna a Sabato Italiano: la lunga e fortunata carriera della cantante che è diventata scrittrice. In uscita “Sarà capitato anche a te”, libro sugli eventi inspiegabili che ha vissuto

11 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ivana Spagna a Sabato Italiano

Ivana Spagna a Sabato Italiano: oggi la cantante sarà ospite di Eleonora Daniele su Raiuno. Nella parentesi musicale odierna verrà ripercorsa la lunga e fortunata carriera della stella del panorama italiano. Recentemente però ha aggiunto la voce “scrittrice” al suo curriculum, visto che ha messo nero su bianco alcune esperienze che ha vissuto a cui non è riuscita a dare una spiegazione razionale. Non a caso ha scelto il titolo “Sarà capitato anche a te”, in uscita nelle librerie lunedì. Si tratta di una raccolta di tanti piccoli episodi - sogni premonitori, eventi “miracolosi” e visioni di entità non umane - delle quali magari potrebbe parlare proprio oggi a Sabato Italiano. Non è stato un lavoro semplice comunque per la cantante, che ha dovuto affrontare le sue paure, del resto parlare di certi episodi è davvero complicato. “Essere presi per matti. L'ho sempre temuto, ma mi sono fatta coraggio e - scrive nella sua prefazione - ho deciso di iniziare a raccontare tutti i fatti strani che ho vissuto”.

IVANA SPAGNA A SABATO ITALIANO: IL LIBRO IN USCITA

Il libro che ha scritto Ivana Spagna non è solo incentrato sulle esperienze e gli episodi paranormali che ha vissuto. La cantante ha raccontato, infatti, anche il legame speciale con la sua famiglia, la sua profonda fede e l'amore per gli animali. Emerge così il ritratto di una donna che crede in determinati valori, come la famiglia e l'amicizia sincera, oltre che nella preghiera e nella semplicità. In questo modo Ivana Spagna, svestendo i panni della cantante per indossare quelli della scrittrice, ha disegnato un ritratto di sé che era sconosciuto ai suoi fan. In “Sarà capitato anche a te”, ad esempio, dedica alcune pagine al legame che ha con Padre Pio da Pietralcina, a cui anche la madre era molto devota, e a quel possibile miracolo (come definirlo altrimenti?) che salvò un suo amico da una morta certa dopo un terribile incidente stradale. Delle sue esperienze con i fenomeni paranormali comunque aveva parlato anche a Pomeriggio 5: “Mentre mi trovavo in Sicilia per un concerto ho visto l'immagine di un monaco sopra il mio letto che è fuggito non appena mi ha visto”, aveva raccontato la cantautrice veneta.

© Riproduzione Riservata.