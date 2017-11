JEREMIAS RODRIGUEZ / Compie 29 anni: si festeggia nella Casa del Grande Fratello Vip 2 (video)

Jeremias Rodriguez compie 29 anni e i compagni del Grande Fratello Vip 2 gli organizzano una festa a sorpresa. Nella Casa si balla e canta per tutta la notte (video).

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 è tempo di festeggiamenti, grazie al compleanno di Jeremias Rodriguez. Ieri sera verso la mezzanotte, i concorrenti hanno approfittato della momentanea assenza del fratello di Belen (che si trovava in confessionale insieme a Lorenzo Flaherty) e hanno preparato per lui una piccola festa a sorpresa. Non appena uscito, Jere si è reso conto di essere al centro dell'attenzione grazie all'idea dei suoi compagni di avventura di festeggiare i suoi 29 anni appena compiuti: dopo la sorpresa iniziale e gli inevitabili abbracci, non poteva mancare la torta di Cristiano, il breve coro con i classici 'Tanti auguri' e una candelina da soffiare. Cecilia è stata la più entusiasta di questo momento di gioia, abbracciando il fratello al quale anche la sua nuova fiamma Aida Yespica ha riservato grandi attenzioni (clicca qui per vedere il video dei festeggiamenti)

Jeremias Rodriguez compie gli anni: si festeggia al Grande Fratello Vip 2

La notte è stata lunga e divertente per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2 grazie al compleanno di Jeremias Rodriguez, per il quale è stata organizzata una piccola festa a sorpresa. La produzione ha infatti regalato ai concorrenti una compilation di musiche latino americane e subito il festeggiato è salito in cattedra, divertendosi con sensuali balli in compagnia della sorella Cecilia. Dall'interno della casa, la festa si è quindi spostata in giardino dove tutti i concorrenti hanno continuato a ballare, come meglio hanno potuto (qualcuno ha faticato a mostrare la propria abilità, altri invece sono apparsi decisamente a proprio agio). Oltre all'abitazione di Cinecittà i messaggi di auguri sono stati fatti anche nel profilo Instagram del gieffino, che comunque non potrà leggerli prima della sua uscita dal reality: "Muy feliz cumpleaños Jeremías........y que encuentres aquello que estás buscando...... Buen camino!" e su quello di mamma Veronica che ha scritto: "Feliz cumple Jere! Y buen camino... te quiero mucho!".

