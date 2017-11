Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sposi/ Matrimonio da favola a Milano: la felicità della coppia

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati a Milano: la coppia ha detto sì davanti ai figli, parenti e amici con un matrimonio lampo ma da favola.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa - Foto Instagram

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono marito e moglie. La bellissima brasiliana, amata dal pubblico italiano per il suo inconfondibile sorriso e la sua allegria e l’inviato di Striscia la Notizia che da anni, combatte per la difesa degli animali, si sono sposati ieri, venerdì 10 novembre, a Milano. La coppia ha pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici. Le nozze sono state celebrate con rito civile a Palazzo Reale a Milano. Ad unire in matrimonio Juliana ed Edoardo è stato il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Moreira ha indossato un bellissimo abito bianco che ha messo in risalto la sua bellezza mentre lo sposo ha scelto un abito scuro. Il matrimonio è stato organizzato in due settimane per approfittare della presenza in Italia del padre di Juliana. “Siamo due pazzi, abbiamo mandato gli inviti agli amici via whatsapp con un videomessaggio per dare un tocco personale e il tema sarà Italia-Brasile-mondo, le nostre origini e la nostra passione", raccontavano il giorno dell’annuncio ufficiale delle nozze. Dal Brasile, per il grande giorno di Juliana, è arrivata tutta la sua famiglia.

LA STORIA D’AMORE DI JULIANA MOREIRA ED EDOARDO STOPPA

Il matrimonio è stato il tassello che mancava alla splendida storia d’amore di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. I due stanno insieme da ben dieci anni e la loro unione ha già portato alla nascita di due splendidi bambini: Lua Sophie che ha 6 anni e Sol Gabriel, nato poco più di un anno fa. A convincere Juliana ed Edoardo a pronunciare il fatidico sì è stata anche la loro bambina: “Nostra figlia ci diceva sempre: ‘Ma quando vi sposate?”. I due hanno così realizzato il sogno della figlia ma anche coronato un amore con la a maiuscola che è cresciuto ogni giorno di più. Alle nozze erano presenti tanti amici come Ludmilla Radchenko che, su Instagram, ha postato una foto degli sposi scrivendo: “Tanti auguri alla coppia meravigliosa, piena di luce e amore… Che l’universo protegga la vostra famiglia e sorvegli i vostri fantastici bambini… Siete fatti l’uno per l’altra… per sempre”.

© Riproduzione Riservata.