MARCO CARTA È GIULIANO SANGIORGI/ Video, saldo primato in classifica (Tale e Quale Show)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta dopo aver interpretato Pharrell Williams in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Nella prima serata di Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show: in questo momento il principale favorito al successo finale è Marco Carta che dopo essere stato nello scorso appuntamento un ottimo Pharell Williams, questa sera dovrà imitare un grandissimo protagonista della musica italiana come Giuliano Sangiorgi, leader e frontman dei Negramaro. Secondo quanto sta emergendo in queste ore a Marco Carta è stata assegnata la hit Estate. Si tratta del secondo singolo estratto del terzo album della band pugliese intitolato Mentre tutto scorre e permise loro di ottenere il riconoscimento nel 2005 di Rivelazione italiana nel corso di quella edizione del Festivalbar.

Nella settima puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 3 novembre, l’ottimo Marco Carta ha estasiato il pubblico di Rai 1 proponendo una bellissima esibizione nei panni del cantante americano Pharell Williams sulle note della celeberrima canzone di successo Get Lucky. È stata l’ennesima esibizione convincente da parte dell’ex vincitore di Amici che praticamente in questa edizione di Tale e Quale Show non ha mai palesato un passaggio a vuoto. L’imitazione di Marco Carta ha particolarmente impressionato la giuria: Enrico Montesano e Loretta Goggi lo hanno premiato con il primo posto e conseguenti 16 punti mentre Christian De Sica lo ha messo al secondo posto facendogli incassare ulteriori 15 punti per un totale di 47. Tuttavia la vittoria di puntata gli è sfuggita perché nel voto dei concorrenti non ha raccolta nemmeno un punto, chiudendo al secondo posto. In classifica generale è però saldamente primo a quota 373 punti con 15 di vantaggio su Annalisa Minetti. Clicca qui per rivedere Marco Carta nelle vesti di Pharrell Williams.

