MAURO CORUZZI, PLATINETTE È WANDA OSIRIS/ Video, praticamente fuori dai giochi... (Tale e Quale Show 2017)

Ultima puntata di Tale e Quale Show, Mauro Coruzzi in arte Platinette dopo aver interpretato Bobby Solo in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni di Wanda Osiris.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Platinette a Tale e Quale Shiw 2017

PLATINETTE NELLE VESTI DI WANDA OSIRIS

Questa sera termina l’edizione 2017 di Tale e Quale Show: tra i concorrenti che tuttavia non sembrano essere in lizza per accedere al torneo c’è Mauro Coruzzi meglio conosciuto con il nome d’arte di Platinette la cui classifica generale non è delle migliori. In questa puntata Platinette, dopo aver vestito i panni di Bobby Solo è chiamata ad imitare la leggendaria Wanda Osiris. Una straordinaria protagonista dello spettacolo italiano dello scorso secolo che ha saputo regalare anche bellissimi brani come Sentimental (sembra essere questa la canzone che è stata assegnata a Platinette) che venne pubblicata nel 1949 nel formato 78 giri.

SOLTANTO DECIMO POSTO

Nella puntata della scorsa settimana, Platinette si è esibita imitando il celebre cantante italiano Bobby Solo sulle note della romantica canzone Se piangi se ridi. Purtroppo la voce di Platinette non è stata straordinariamente simile a quella di Bobby Solo ed in particolare in alcuni passaggi è apparso abbastanza il timbro maggiormente marcato. L’esibizione nel complesso è stata buona come del resto hanno rimarcato i componenti della giuria: per Enrico Montesano e Christian De Sica il Bobby Solo di Platinette ha meritato soltanto 8 punti mentre Loretta Goggi gli ha voluto dare 9 punti per complessivi 25 a cui però non se ne sono aggiunti altri nella votazione dei concorrenti per un decimo posto finale. In classifica generale Platinette è nona con 245 punti e per rientrare nel torneo dovrebbe recuperare 81 punti a Federico Angelucci: praticamente Mission Impossible. Per rivedere Platinette nei panni di Bobby Solo clicca qui.

