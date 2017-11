MAX TORTORA/ L’attore è il quarto giudice di serata (Tale e Quale Show 2017)

Ottava puntata di Tale e Quale Show, il noto attore e comico romano Max Tortora è il quarto giudice di serata nel programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

11 novembre 2017 Francesca Pasquale

Max Tortora a Tale e quale show

AL CINEMA CON ‘CACCIA AL TESORO’

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show prima del consueto torneo finale dove si sfideranno i primi sei di questa edizione con i migliori sei della passata edizione, è ospite il noto attore e comico romano Max Tortora. Come successo per altri ospiti del programma condotto da Carlo Conti, anche per Max Tortora c’è ad aspettarlo un posto di quarto giudice raccogliendo così un delicato compito in quanto questa puntata sarà fondamentale per decidere il vincitore di questa edizione. Tuttavia questa sarà anche l’occasione per conoscere qualcosa di più sul suo ultimo lavoro cinematografico, il film Caccia al tesoro, atteso ai botteghini italiani a partire dal prossimo 23 novembre. Una pellicola di genere commedia diretta dal regista Carlo Vanzina che assieme al fratello Enrico ne ha curato soggetto e sceneggiatura, con nel cast tantissimi volti noti del cinema italiano come Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi e Pippo Lorusso.

BIOGRAFIA DI MAX TORTORA

Massimiliano Tortora, nato a Roma il 21 gennaio del 1963, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo collaborando con alcuni rotocalchi di emittenti private occupandosi delle più disparate tematiche. All’inizio degli anni Duemila, Tortora approda in Rai ottenendo un grande successo in una lunga serie di trasmissioni cult come Superconvenscion e Convescion a colori dove si impone presentando delle esilaranti imitazioni di alcuni personaggi molto amati come Alberto Sordi, Franco Califano, Luciano Rispoli ed Adriano Celentano. Nel corso degli anni si moltiplicano le trasmissioni che lo vedono protagonista tra cui Stracult, Ciro presenta Visitors, Bulldozer e tanti altri ancora. Intano inizia a recitare partendo dalla serie cult I Cesaroni per poi approdare sul grande schermo con alcuni divertenti film quali Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso, Natale in Sudafrica, Un matrimonio da favola, Torno indietro e cambio vita, La coppia dei campioni, Miami Beach e per l’appunto Caccia al tesoro.

