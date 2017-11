MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE/ Su Iris il film con Paolo Villaggio (oggi, 11 novembre)

Mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, il film in onda su Iris oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Paolo Villaggio e Ugo Tognazzi, alla regia Pupi Avati. Il dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

Mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, il film in onda su Iris oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 23.20. La seconda serata di Iris è all'insegna dei ricordi tutti all'italiana, un amarcord all'interno di una delle pellicole più antiche e belle del regista Pupi Avati, con protagonisti gli ormai defunti Paolo Villaggio e Ugo Tognazzi, vecchi pilastri del cinema del bel Paese. Il film è ambientato nella cittadina di Bagnacavallo ma, ciò nonostante, è stato girato quasi interamente tra Bologna e Ferrara, per una pura questione organizzativa. Le sequenze che invece all'interno della pellicola vengono poste come fossero girate al Vaticano, sono state invece girate all'interno dello splendido Palazzo Comunale di Bologna. Il film è una splendida commedia leggera, stile tipico dei due fratelli Giuseppe e Antonio Avati, che ha preso parte alla realizzazione della sceneggiatura fiancheggiando il fratello, come sempre d'altronde. La pellicola narra del nobile Anteo Pellicani, interpretato da Ugo Tognazzi. Le vicente di Anteo si alternano all'interno di tutta la pellicola con quelle del compagno di avventure Checco Biancone, interpretato da Paolo Villaggio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un uomo estremamente freddo e cinico, anticlerale e burbero, che decide di rientrare al paesino natale di Bagnacavallo (in Emilia) per imposessarsi della casa e dell'orto ricevuti in eredità. All'interno dell'orto è presente un albero di fico, sotto al quale nel lontanissimo 1726 pare essere avvenuto lo stupro di una giovane ragazza, tale Girolama Pellicani, che offrì la sua verginità ai saccheggiatori pur di salvare le amate campagne. L'albero di fico, divenne da quel momento in poi miracoloso, fino a quando il nostro Anteo (ex atleta agonista destinato al successo sportivo) cadde rovinosamente dallo stesso riscontrando danni permanenti ad uno degli arti inferiori. Anteo, divenuto proprietario dell'albero, decide di sfogare la propria rabbia per la carriera agonistica ormai rovinata sull'albero stesso abbattendolo. Ma un giorno l'uomo scorge sul vecchio fico (della famiglia dei fichi detta "fico fiorone") una figura femminile. Tale figura, che lui credette essere una santa, era in realtà null'altro che una prostituta rifigiatasi sull'albero. Da quel momento in poi la vita del cinico Anteo cambierò radicalmente.

