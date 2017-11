NCIS - Los Angeles 8/ Anticipazioni dell'11 novembre 2017: la moglie di Sam condannata a morire?

NCIS - Los Angeles 8, anticipazioni dell'11 novembre. Sam scopre che Michelle è stata rapita e che deve liberare la sua nemesi per poterla rivedere.

NCIS - Los Angeles 8, in prima tv su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 11 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 23°, dal titolo "Corsa contro il tempo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS continua la ricerca dei lingotti d'oro rubati da Yaniv (Guri Weinberg), ma Eric (Barrett Foa) non riesce a localizzare i suoi spostamenti. Secondo Sam (LL Cool J) è ovvio che sia coinvolta anche qualche altra persona, poco prima che la squadra venga avvisata di una sparatoria in città collegata a Yaniv. Arrivati sul posto, per Sam e Callen (Chris O'Donnell) diventa ovvio che in realtà potrebbero essere entrate in gioco diverse persone e che siano a caccia dell'oro. Intanto, Deeks (Eric Christian Olsen) viene contattato dalla Whiting (Karina Logue) ed entra in difficoltà perché teme nuove ripercussioni. Sam e Callen decidono di chiedere in seguito informazioni a Bridges (James Remar) e Langston (Carl Lumbly) e scoprono che hanno diffuso la voce sui lingotti per impedire che Yaniv riesca a superare il confine indisturbato. Più tardi, Deeks scopre che la Whiting vuole solo ringraziarlo per averle salvato la vita nell'operazione precedente. Il resto della squadra decide invece di dividersi per sorvegliare un veterano a testa e Kensi (Daniela Ruah) si unisce a Chegwidden (John M. Jackson) per aprire una cassaforte intestata aYaniv. Grazie all'aiuto dei tre ex Ammiragli, la squadra riesce a trovare un sospettato che potrebbe essere collegato con il rapimento di Asher. Dopo un'irruzione violenta nella sala interrogatori, Chegwidden e Langston rivelano di aver voluto sfruttare dei metodi violenti solo per far parlare il sospettato. Grazie al cellulare di Thug (Christopher Naoki Lee), Eric e Nell individuano il posto in cui potrebbe essere stato rinchiuso Asher. Deeks invece trascorre ancora qualche ora con la Whiting, che gli rivela di aver temuto di perdere la famiglia e di sentirsi in colpa per le ferite affrontate da Kensi. Solo all'ultimo minuto gli rivela che il vero motivo per cui ha voluto vederlo è per il collegamento fra Bates ed alcuni casi rimasti irrisolti, che fanno supporre ad una corruzione interna al Dipartimento. Dopo aver aperto la cassaforte di Yaniv, Kensi risale al nome di Mallory Fletcher (Rachael Holmes), una delle dirigenti di un istituto bancario che potrebbe servire a Yaniv per piazzare i lingotti. La donna conferma di aver ricevuto una proposta di vendita di un lingotto in cambio di 250 mila euro in contanti, con cui Yaniv avrebbe voluto acquistare uno yacht di lusso. Sam e Callen scoprono però che la Mallory è coinvolta nell'affare più grande, ovvero la vendita dell'intera partita di lingotti che avverrà in un aeroporto privato. La squadra si apposta quindi nelle vicinanze e sorveglia la compravendita, avviando una sparatoria con i criminali mentre Yaniv e la Mallory tentano invano la fuga.

ANTICIPAZIONI DELL'11 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 23 "CORSA CONTRO IL TEMPO"

Michelle, la moglie di Sam, viene rapita da un gruppo di uomini collegati a Tahir Khaled e ne richiedono il rilascio immediato. L'antica nemesi di Sam è l'unico motivo per cui la sua famiglia è stata messa in pericolo, in seguito al delitto di Tom Olsen. Sam è sconvolto per la morte del soldato, dato che hanno affrontato diversi anni di Marines insieme, ma scopre che in realtà si tratta di un'altra persona. Qualcuno ha infatti rubato l'identità di Olsen qualche settimana prima, un modo per localizzare Michelle. Per riuscire a scoprire dove si trova la moglie, Sam decide di interrogare Sidorov, che tuttavia si dichiara estraneo al rapimento. Subito dopo viene informato che ha poche ore di tempo per ottenere il rilascio di Khaled prima che Michelle venga uccisa: la donna si trova in una stanza con un'autonomia di ossigeno di solo otto ore. In seguito, Hetty realizza che Khaled si trova nella stessa prigione in cui è rinchiuso Sidorov, mentre il resto della squadra fa delle considerazioni sui possibili spostamenti di Michelle. La zona in cui potrebbe essere stata imprigionata rientra però in un raggio di 20 km dall'ultimo posto in cui è stata vista l'ultima volta.

© Riproduzione Riservata.