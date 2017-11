Oroscopo di oggi 11 novembre 2017 di Paolo Fox: che weekend sarà?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 11 novembre 2017 per Bilancia, Acquario, Pesci, Capricorno, Cancro, Toro, Sagittario, Vergine e gli altri segni.

11 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 11 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno, partiamo dall'Ariete e dall'Acquario. L'Ariete vive una giornata con Luna favorevole. Ha le idee più chiare e ci sono persone che hanno bisogno della creatività del segno. Dopo un periodo di apparente letargo adesso si ha una gran voglia di risvegliarsi. Si vogliono riscoprire le proprie emozioni e soprattutto le capacità. Ci si da da fare anche se ci sono delle tensioni dovute agli atteggiamenti degli altri. Non bisogna perdere dei riferimenti importanti. L'Acquario è in condizione di lieve disagio. Troppe tensioni e stanchezza condizionano il momento presente. Si sta cercando di recuperare. Si vive un periodo di grande intolleranza ma si è troppo responsabili per mandare all'aria tutto perché si è attendibili. In questo periodo si vorrebbe far piazza pulita ma non ci si riesce. Recupero da domani.

SEGNI IN CRESCITA

Ora è il momento di passare dai segni che possono essere considerati in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Luna favorevole regala una bella ripresa all'Ariete che ora ha le idee più chiare su diverse situazioni. C'è bisogno di creatività e non ci si tira mai indietro di fronte a situazioni che possano stimolarla. C'è inoltre una grandissima voglia di risvegliarsi dopo un periodo che ha regalato anche qualche complicazione dal punto di vista emotivo. Il cielo è di recupero per il Capricorno che potrebbe vivere ancora diverse situazioni importanti. E' un momento molto interessante per fermarsi e riflettere su diverse interessanti circostanze. Almeno fino a dicembre durerà questo periodo che però deve essere sfruttato nella maniera migliore possibile. Per questo ci si deve gettare nelle situazioni, evitando di ritrovarsi a vivere sempre e comunque le difficoltà affrontate fino a questo momento.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni che possono essere considerati né carne né pesce. Il Toro è un po' confuso e deve mettere a posto soprattutto alcune situazioni dal punto di vista economico. I Gemelli vivono un momento di fatica moderata, negli ultimi due anni Saturno ha chiuso diversi rapporti. C'è comunque voglia di rimettersi in gioco anche se per vedere ripartire delle situazioni bisognerà aspettare almeno il mese di dicembre. Il Leone si sente in conflitto con sé stesso e non riesce a trovare un momento in cui può dare una risposta forte alla sua vita. Serve una svolta che fatica ad arrivare. Non bisogna però influenzare i rapporti interni con un momento di stanchezza che può dare più di un guaio. Lo Scorpione è un po' stanco e non riesce ad essere produttivo in questo periodo. Non bisogna dare spazio a tutte le ansie che si vivono, perché potrebbero rendere impossibile fare anche le cose più semplici.

© Riproduzione Riservata.