PIERO MAZZOCCHETTI E' CHARLES AZNAVOUR/ Video, il Frank Sinatra d'Europa porterà fortuna? (Tale e Quale show)

Piero Mazzocchetti, il cantante professionista arrivato terzo a Sanremo 2007 diventerà Charles Aznavour per la puntata di Tale e Quale Show su Rai 1.

11 novembre 2017 Francesco Agostini

Piero Mazzocchetti (Facebook)

Nella puntata di Tale e Quale Show ci sarà spazio anche per la musica d'autore con Piero Mazzocchetti. Dopo i cantanti nostrani nazional-popolari (vedi Claudio Lippi che imita il mitico Adriano Celentano), c'è spazio su Rai 1 anche per affronatre un autore difficile e raffinato come Charles Aznavour, nome d'arte di Chahnourh Varinag Aznavourian. Il cantante franco-armeno, soprannominato nell'ambiente musciale il 'Frank Sinatra d'Europa' verrà interpretato da Piero Mazzocchetti. Tra i tanti concorrenti disponibili certamente un cantante professionista è il più indicato per dare prova delle sue abilità con un personaggio del genere. Piero Mazzocchetti è dotato di un grande talento e non per nulla è uno che nel mondo della musica ci convive giornalmente; ricordiamo, infatti, che nel 2007 è arrivato terzo al Festival di Sanremo con la canzone 'Schiavo d'amore'. Un interprete d'eccezione, quindi, che si misurerà con un cantante difficile come Charles Aznavour ma che, ne siamo certi, ne uscirà sicuramente bene. Il singolo più famoso di Aznavour è 'La Bohème', un pezzo cult degli anni Sessanta, un periodo turbolento e rivoluzionario.

PIERO MAZZOCCHETTI E IL RAPPORTO CON LA GERMANIA

La biografia di Piero Mazzocchetti è pregna di episodi alquanto simpatici e fuori dalla norma. Il cantante italiano, infatti, deve il suo successo non a qualcuno del nostro Paese ma a dei calciatori e dei dirigenti sportivi tedeschi. Come mai? Cosa c'entra Piero Mazzocchetti con dei calciatori e dei dirigenti sportivi tedeschi? Il mistero è presto svelato. Il cantante e pianista italiano si esibiva in un pub a Monaco di Baviera, in Germania. Qui per puro caso conobbe e divenne amico dei calciatori Karl-Heinz Rumenigge, Mario Basler e Franz Beckenbauer prima e dell'importante dirigente sportivo Roger Wittmann poi. Quest'ultimo in particolare era ed è tutt'ora un appassionato di canzoni melodiche italiane. Tutti sanno quanto i tedeschi apprezzino la nostra cucina, le nostre donne e i nostri luoghi di villeggiatura, ma che addirittura amassero a tal punto le nostre canzoni da sponsorizzarci, beh, questa è una novità assoluta. Con Piero Mazzocchetti le cose sono andate proprio in questo modo: la sua carriera è iniziata grazie alla spinta di Roger Wittmann che lo ha inserito nel mondo che conta.

VITA PRIVATA

L'attività di cantante è indubbiamente la fetta più grande nella vita di Piero Mazzocchetti. Dopotutto per uno che è riuscito ad arrivare terzo nella categoria dei Big al Festival di Sanremo questo è più che normale. La musica, però, è talmente importante per lui che qualche anno fa ha deciso di aiutare anche altri a ripercorrere, chissà, le sue stesse orme. Il suo impegno concreto si è materializzato in una struttura che aiuti le giovani promesse con il pianoforte e il canto di musica leggera. La sua accademia si chiama 'Crossover Academy' e ogni anno fa entrare un massimo di 150 aspiranti cantanti. Questo per ciò che concerne la vita lavorativa. Per quanto riguarda invece la vita privata, Piero Mazzocchetti conduce una vita sobria e senza eccessi. E' sposato con Rosalinda Santalucia, una sua ex allieva nell'apprendimento del canto nella musica leggera, dal 2012. L'anno seguente, dal frutto del loro matrimonio è nato il loro primogenito Francesco.

Per Piero Mazzocchetti, quindi, si prospetta una imitazione difficile ma allo stesso tempo stimolante e divertente. Riuscirà l'ex concorrente del Festival di Sanremo a imitare il grande istrione Charles Aznavour? Sabato sera a Tale e Quale lo scopriremo.

