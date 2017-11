POIROT: SONO UN'ASSASSINA/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 11 novembre 2017)

Poirot: Sono un'assassina, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: David Suchet e David Yelland, alla regia Dan Reed. La trama del film nel dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Poirot: Sono un'assassina, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere di giallo il cui titolo originale è Agatha Christie’s Poirot: The Girl. La pellicola è stata realizzata nell’anno 2008 in Gran Bretagna con la sapiente regia di Dan Reed con soggetto ovviamente tratto dall’omonimo romanzo scritto da Agatha Christie e la sceneggiatura adattata da Peter Flannery. La fotografia è stata curata da Paul Bond, il montaggio è stato realizzato da Lois Bygrave, le musiche della colonna sonora sono state composte da Stephen McKeon mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono di Andrea Galer. Nel cast sono presenti tra gli altri David Suchet, David Yelland, Jemima Rooper, Tom Mison, John Warnaby e Peter Bowles. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: SONO UN'ASSASSINA, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Poirot un giorno vede arrivare di tutta fretta nel proprio ufficio una giovane donna di nome Norma. Questa, aveva un aspettato abbastanza sconfortato e soprattutto aveva un viso nel quale si leggeva enorme preoccupazione. Dopo aver tirato un forte respiro, incomincia a farfugliare su un presunto omicidio di cui lei stessa sarebbe stata la responsabile. Norma, con grande enfasi racconta con una certa difficoltà e confusione di quanto avvenuto ripetendo più volte di essere lei l’unica colpevole di quanto accaduto ma, notando nello sguardo di una certa sorpresa e sgomento decide di andare via evidenziando la consapevolezza che lui non possa darle l’aiuto di cui è in cerca. Poirot prova a fermarla, ma il tentativo risulterà inutile in quanto Norma non solo non lo ascolta ma inizia correre rendendo pressoché impossibile raggiungerla. Il fatto colpisce Poirot che incomincia a chiedersi cosa possa aver spinto una giovane donna ad andare da lui per incolparsi di un presunto omicidio. Una prima risposta alla sua domanda arriva qualche ora più tardi con l’impavido investigatore che viene convocato in un appartamento dove si è consumato un omicidio. Nell’appartamento è riverso per terra il corpo di un uomo colpito alla testa da un oggetto contundente ed il pensiero di Poirot va immediatamente alla ragazza che poche ore prima aveva fatto irruzione nel suo ufficio. Ulteriori conferme arrivano nel momento in cui scopre che in effetti in quell’appartamento vive una donna di nome Norma il cui aspetto fisico ricalca quello della donna che si era rivolta a lui assieme ad altri due coinquiline. Inoltre, della stessa Norma sembrano essersi perse completamente le tracce il che induce in effetti a credere che possa essere stata lei ad uccidere l’uomo e quindi a scappare temendo di dover passare il resto della propria vita in carcere. Evidenze che tuttavia non convincono l’ottimo Poirot che anche in questo caso, dimostra di averci giusta in quanto nella vicenda che non tornano e che lo portano ad arrivare ad un inaspettata realtà dei fatti.

