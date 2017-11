RAFFAELLO TONON E LUCA ONESTINI / L'opinionista: "Mai avrei immaginato di creare un'amicizia" (GFVip 2)

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono sempre più uniti al Grande Fratello Vip 2: tra loro è nata una splendida amicizia confermata anche dalle parole di entrambi.

11 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono una delle più belle coppie nate davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Ovviamente non stiamo parlando di amore, a differenza di quanto accaduto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma di una bella amicizia che ha sorpreso lo stesso opinionista lombardo. Dopo un inizio abbastanza complicato durante il quale ha dovuto capire quale fosse il vero carattere dell'ex tronista, Raffaello ha capito di trovarsi davanti ad una persona sincera e divertente che lo ha sorpreso. Solo ieri era stato Luca Onestini a rilasciare dichiarazioni di grande stima a favore del compagno di avventura da lui definito 'il più bel regalo del Grande Fratello', ora è invece compito di Tonon esprimere tutta la sua soddisfazione per avere trovato un amico durante questa avventura: "Luca mi spentolava, ma quello spentolare mi faceva anche ridere oltre che incacchiare. Adesso c'è un bellissimo rapporto nato in maniera particolare".

Raffaello Tonon ritrova l'amicizia a quarant'anni

Raffaello Tonon continua la sua dichiarazione di stima a favore di Luca Onestini, conosciuto al Grande Fratello Vip 2: "Mai avrei immaginato a quarant'anni, col mio carattere, di creare un'amicizia. Delle ottime conoscenza ne coltivo tutti i giorni, ma amicizie no". L'opinionista ha espresso belle parole anche a favore di Giulia De Lellis, con la quale ha avuto spesso l'occasione di confrontarsi in maniera costruttiva: "Mai avrei creduto di farle delle domande, invece oggi mi ci sono trovato. Sono molto contento. Io non ho meriti, non ho fatto niente, il merito è suo. È diventata diversa nei miei riguardi, ci stiamo prendendo piano piano". Tonon, che lunedì 13 novembre rischierà di uscire dalla Casa più spiata d'Italia, ha comunque precisato di avere modificato in parte il proprio carattere per evitare conflitti con i propri compagni di avventura: "Sono diventato rispettoso della comunità".

