RED DAWN - ALBA ROSSA/ Su Rai Movie il film con Chris Hemsworth (oggi, 11 novembre 2017)

Red Dawn - Alba rossa, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Chris Hemsworth e Adrianne Palicki, alla regia Dan Bradley. Il dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH

Red Dawn - Alba rossa, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere action che è stata prodotta nel 2012 ed è stata diretta da Dan Bradley ed interpretata da Chris Hemsworth, Adrianne Palicki, Josh Hutcherson, Josh Peck, Isabel Lucas e Jeffrey Dean Morgan. Si tratta del reboot di Alba Rossa, famosa pellicola diretta da John Milius nel 1984. Ad interpretare il protagonista, Jed Eckert, è l'attore statunitense Chris Hemsworth noto per aver presto parte ad importanti produzioni cinematografiche negli ultimi anni. Nel 2016 ha fatto parte del cast de Il cacciatore e la regina di ghiaccio e Ghostbusters. Nel 2011 è stato inotlre protagonsita del film Thor. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RED DAWN - ALBA ROSSA, LA TRAMA DEL FILM ACTION

La pellicola esordisce descrivendo il quadro politico ed economico mondiale, con l'Europa in piena crisi finanziaria e la NATO non più in grado di proteggere l'incolumità dell'Occidente. Di contro, il potere del governo nord coreano è in continua ascesa. Nel frattempo Jed Eckart, membro dell'esercito statunitense, sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Spokane, paesino in cui risiedono i suoi genitori. Le giornate passano velocemente, tra risate e momenti di svago in famiglia. Una sera Spokane viene colpita da un improvviso blackout che, però, non allarme gli abitanti della cittadina. Il giorno dopo accade l'imprevedibile. Diverse truppe dell'esercito della Nord Corea invadono l'area urbana adiacente a WAshington, con l'intezione di estendere la propria avanzata al resto degli Stati Uniti. La famiglia di Jed cerca in qualche modo di frenare l'attacco nord coreano, appoggiata da un gruppo di adolescenti amici del fratello di Jed, Mat. Uno di loro, Pete, deciderà di arrendersi al nemico e di rinunciare a combattere. Uno dei più alti generali coreani, Cho, invita in resto della cittadina di Spokane e fare lo stesso ma al rifiuto categorico della famiglia Eckart e del resto del gruppo ad arrendersi, Cho fa giustiziare Tom, il padre di Jed. La morte dell'uomo accende ancora di più gli animi del gruppo, che deciderà di creare una vera e propria base militare da cui pianificherà le azioni di rappresaglia contro l'esercito coreano.

