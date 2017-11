RIA ANTONIOU/ La modella greca fa impazzire gli italiani: ma lei sogna Valentino Rossi...

Ria Antoniou: la modella di origini greche sta facendo sognare gli italiani dopo aver realizzato il calendario For Men Magazine 2018. Lei però sogna Valentino Rossi e dribbla Ronaldo.

Si chiama Ria Antoniou ed è il nuovo sogno proibito di milioni di italiani. Molti di loro l'hanno vista per la prima volta sulle pagine del nuovo calendario For Men Magazine 2018, il mensile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi che ha scelto di affidare al suo volto e al suo corpo le sue fortune. Una decisione ben ripagata se è vero che in queste settimane la modella greca di 29 anni, con un passato a Ballando con le Stelle e Colorado, è stata chiamata in qualità di ospite in diverse trasmissioni, a dimostrazione del fatto che Ria piace e anche tanto. L'ultima tramissione a contattarla per un ospitata è stato Matrix di Piero Chiambretti ed è stata la stessa Ria, intervistata da Lapresse, a confermare che - dopo la presentazione lunedì scorso del maxicalendario - il post evento "sta andando molto bene. Mi hanno chiamato molte trasmissioni".

TRA RONALDO E VALENTINO

Alla bella Ria Antoniou nei giorni scorsi era stato attribuito anche un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. La modella ateniese ha smentito tutto a Lapresse:"Un flirt con Cristiano Rolando? Non è così. Abbiamo scambiato dei messaggi su Instagram. Ho rifiutato le sue avances. Mi aveva proposto di andare da lui con il suo aereo privato, ma non ho accettato. Non sarebbe stato normale, perché non è un amico o una persona che conosco". Eppure, dove non è riuscito ad arrivare il fenomeno del Real Madrid, probabilmente riuscirebbe Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, rappresenta una passione neanche tanto nascosta di Ria:"A proposito di altri personaggi dello sport, mi piace molto Valentino Rossi. Spero che un giorno faremo una corsa insieme, perché amo la velocità". In ogni caso ad essere bocciato è stato solo Ronaldo, non il mondo del calcio in toto:"Mi piace molto, è uno spettacolo molto bello. Ammiro tanti calciatori e allenatori". Chissà chi sono i fortunati nelle sue grazie...

