SHADOW MAN - IL TRIANGOLO DEL TERRORE/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 11 novembre 2017)

Shadow Man - Il triangolo del terrore, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Steven Seagal e Eva Pope, alla regia Michael Keush. Il dettaglio.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Shadow Man - Il triangolo del terrore, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 21,15. LA pellicola d'azione è stata diretta nel 2006 da Michael Keush ed è stata prodotta ed interpretata da Steven Seagal. Il resto del cast è composto da Eva Pope, Imelda Staunton, Vincent Riotta, Michael Elwyn, Skye Bennett e Garrick Hagon. Imelda Staunton, che nel film interpreta l'ambasciatrice Cochran, è un'attrice britanica nota al pubblico per aver partecipato a pellicole come Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, Nanny McPhee - Tata Matilda, 1921 - Il mistero di Rookford, La dodicesima notte Shakespeare in Love e Freedom Writers. Shadow Man - Il triangolo del terrore è uno dei numerosi film d'azione prodotti ed interpretati dal mitico Steven Seagal. La pellicola non è mai uscita nelle sale cinematografiche ed è invece stata trasmessa direttamente in tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHADOW MAN - IL TRIANGOLO DEL TERRORE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista del film è Jack Foster, ex membro della CIA che dopo la morte di sua moglie ha deciso di dire addio alla sua carriera per dedicarsi a tempo piano ad Amanda, la sua unica figlia. L'apparente esistenza serena di Foster viene però bruscamente sconvolta nel corso di un viaggio di piacere a Bucarest. Amanda viene infatti rapita da un gruppo di criminali mascherati, mentre il nonno della piccola perde la vita in un'esplosione. Deciso a trarre in salvo sua figlia, Jack si fionda all'inseguimento del taxi sul quale viaggia la donna che ha rapito Amanda. L'inseguimento non va a buon fine e Jack perde il contatto con la vettura. Decide comune di perseverare nelle indagini e salvare la vita di sua figlia. Col passare del tempo comprende di essere stato coinvolto in un piano diabolico molto complesso. Jack è infatti diventato la pedina centrale di uno scambio che ha per oggetto una pericolosa tossina in grado di diffondere un'epidemia. Quando Jack sembra ormai sul punto di arrendersi accorre in suo soccorso l'ambasciatrice Cochran, la donna a capo della CIA. Risucirà Jack a salvare l'europa da un'imminente epidemia e soprattutto a proteggere sua figlia Amanda?

