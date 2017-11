SHADOW PROGRAM-PROGRAMMA SEGRETO/ Su Rete 4 il film con Linda Hamilton (oggi, 11 novembre 2017)

Shadow Program - Programma segreto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Donald McNichol Sutherland e Linda Hamilton, alla regia George Pan Cosmatos.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST LINDA HAMILTON

Shadow Program - Programma segreto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 23,20. Una pellicola thriller del 1997 che è stata realizzata in USA ad opera del regista greco George Pan Cosmatos, già autore di celebri film come ad esempio Amici e Nemici (1979) e Rambo II: La vendetta (1985). All'interno del cast, nomi di attori poco conosciuti che si affiancano a pilastri dello star system Hollywoodiano come Donald McNichol Sutherland e Linda Hamilton. Donald McNichol Sutherland è il canadese nato nel 1935, già protagonista di film come Sei Gradi di Separazione, Hunger Games (ha preso parte a tutti e tre i capitoli della saga) e Orgoglio e Pregiudizio. Linda Hamilton è invece la celebre e indimenticabile Sarah Connor di Terminator, ruolo che ha garantito all'attrice una rapida ascesa al successo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHADOW PROGRAM - PROGRAMMA SEGRETO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film, narra delle vincente di Bobby Bishop, il consigliere più fidato dell'allora presidente degli USA. Bobby Bishop, è inseguito e decide di fuggire nel tentativo di salvarsi la vita. Questo perché Bishop è implicato in una complessa vicenda, pare sia coinvolto nell'omicidio di un suo vecchio professore universitario. Dato il suo ruolo di spicco nella società, deve tentare di dimostrare al più presto la propria innocenza ma nel mentre destreggiarsi per tenere a bada le mire di personaggi importanti, come l'assassino che gli sta alle calcagne e il capo dello staff del presidente degli Stati Uniti d'America, Jake Conrad. Riuscire nell'impresa di coniugare le due cose non è roba da poco, ma dopo esser riuscito a sventare numerose trappole, Bishop riesce finalmente ad arrivare alla fitta trama internazionale che aveva rapito i programmi ai quali il suo professore stava lavorando. Deve dunque riuscire a dimostrare la propria innocenza e, al tempo stesso, incastrare i veri colpevoli. E ci riesce grazie a un modellino aero-killer che gli consente di uccidere tutti i veri assassini durante una festa organizzata proprio dal presidente. L'assassino che gli dava la caccia, Jake, decide di uccidersi a sua volta togliendo a Bobby anche l'ultimo grande peso. Bobby è dunque finalmente libero di vivere senza condizionamenti e di ricostruirsi una vita con la sua nuova fiamma Amanda.

