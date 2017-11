SHREK/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Andrew Adamson (oggi, 11 novembre 2017)

Shrek, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 novembre 2017. Nel cast: Mike Myers, Andrew Adamson e Vicky Jenson alla regia.

11 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ANDREW ADAMSON E VICKY JENSON ALLA REGIA

Shrek, il film d'animazione in onda oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola d'animazione e avventura che è stata realizzata nel 2001 per la regia di Andrew Adamson assieme a Vicky Jenson, ed è ispirata al racconto fiabesco omonimo scritto da William Steig. Si tratta del primissimo capitolo della saga animata di Shrek che ha avuto diversi sequel negli anni successivi. Shrek è stato il primo film d'animazione della storia del cinema ad essersi aggiudicato un Oscar. Dal 2002 in poi la manifestazione cinematografica ha infatti aggiunto una nuova categoria dedicata proprio ai film animati. Ma vediamo insieme la trama del film d'animazione nel dettaglio.

SHREK, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Shrek è un orco taciturno e non avvezzo al contatto con gli altri. Al contrario delle dicerie sugli orchi, secondo cui queste creature sarebbero spregevoli e pericolose, Shrek è in realtà buono e mansueto. Tuttavia, preferisce tenersi alla larga dal resto del mondo, sfruttando i pregiudizi sulla sua specie. Un giorno la quiete che regna nella vita di Shrek viene improvvisamente movimentata dall'arrivo di Ciuchino, un tenero mulo in fuga dalle guardie di Lord Farquaad. Shrek accetta di ospitare il mulo a patto che il giorno successivo le loro strade tornino a dividersi. Quella stessa notte, la palude in cui vive Shrek viene invasa da una moltitudine di creature fiabesche che, come Ciuchino, sono state esaliate dal regno di Lord Farquaad. Shrek, assieme al suo nuovo amico Ciuchino, decide di rintracciare Farquaad per tentare di risolvere la situazione. Nel frattempo, il Lord è in cerca di moglie. Lo specchio incanto gli comunica che ha la facoltà di scegliere tra ben tre spose differenti. La scelta di Farquaad ricade su Fiona, una principessa rinchiusa nelle segrete di un castello che si trova su di un isola circondata da magma e lava, sorvegliata da un terrificante drago sputa fuoco. Farquaad non è disposto a rischiare di morire per salvare la principessa e così da vita ad un torneo per nominare il coraggioso eroe che sarà disposto a cimentarsi nell'ardua impresa di salvataggio. A vincere la sfida è proprio Shrek, che accetta l'incarico a patto che tutte le creature fiabesche che hanno invaso la sua palude siano mandate via. E così Shrek si incammina verso il castello assieme a Ciuchino. Arrivati a destinazione il drago li attacca ma i due riescono ad avere la meglio grazie all'infatuazione della draghessa per Ciuchino. Ai due eroi non resta che portare la bella Fiona tra le braccia del suo promesso sposo, Lord Farquaad. Nel corso del viaggio di ritorno il rapporto tra Fiona e Shrek si fa via via più intenso, fino a quanto una notte, Ciuchino non scopre la verità su Fiona. La principessa, a causa di un sortilegio, al calar del sole si trasforma in un orchessa. Solo un bacio d'amore potrà sciogliere l'incantesimo.

