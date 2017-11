Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 11 novembre: Claudia Cardinale e Ivana Spagna in studio

Sabato Italiano, anticipazioni e ospiti puntata 11 novembre: Eleonora Daniele accoglie Claudia Cardinale, Ivana Spagna, Giucas Casella e due ospiti a sorpresa.

11 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabato Italiano

Nuovo appuntamento con “Sabato Italiano”, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Raiuno affidato alla professionalità di Eleonora Daniele, sempre più volto di punta della Rai. Bellissima, elegante, seria e mai banale, Eleonora Daniele sta raccogliendo un successo dopo l’altro. Non solo conduce con buoni risultati “Storie italiane”, in onda dal lunedì al venerdì su Raiuno, Eleonora Daniele sta portando a casa anche ottimi riscontri con “Sabato Italiano”. Partito come una scommessa, il talk show pomeridiano piace molto al pubblico che segue con attenzione i racconti dei personaggi famosi che scelgono di parlare a cuore aperto nel salotto di Eleonora Daniele. Uno dei punti di forza della trasmissione è il discorso che un vip, davanti allo specchio, fa a se stesso. Si tratta di un momento toccante del programma durante il quale il vip smette d’indossare i panni della star per mettere su quelli di una persona fragile ed estremamente vulnerabile. Ogni settimana, sono tanti i personaggi famosi che accettano l’invito di Eleonora Daniele. Chi ci sarà, dunque, nella puntata odierna di Sabato italiano?

TUTTI GLI OSPITI

Nella puntata di Sabato Italiano, in onda oggi 11 novembre, Eleonora Daniele accoglierà nel suo studio una diva del cinema italiano. A raccontarsi ai microfoni del talk show di Raiuno sarà Claudia Cardinale, una delle attrici più amate non solo dal pubblico ma anche dagli addetti ai lavori. Donna straordinaria e attrice di grande talento, Claudia Cardinale racconterà al pubblico i successi, gli amori, le gioie e i momenti drammatici di una vita vissuta sempre all’insegna della libertà alla quale non ha mai rinunciato. In studio anche Ivana Spagna che, con Eleonora Daniele, ripercorrerà tutta la sua straordinaria carriera. Le telecamere di Sabato Italiano, poi, si sposteranno nella casa di Vittorio Cecchi Gori dove arriveranno due ospiti a sorpresa. Per il momento ballerino, torneranno le star di Ballando con le stelle, Samanta Togni e Samuel Peron. Infine, spazio alle esibizioni magiche di Giucas Casella e all’ironia della signora Coriandoli, interpretata da Maurizio Ferrini.

© Riproduzione Riservata.